杜普蘭蒂斯第15次刷新世界紀錄：6米31

“鳥人”阿曼德•杜普蘭蒂斯（27歲，瑞典）書寫了個人生涯第15次世界新紀錄。杜普蘭蒂斯13日在瑞典烏普薩拉（位于首都斯德哥爾摩北面）的IFU體育館舉行的“蒙多經典賽”男子撐杆跳高比賽中，躍過6米31的高度。由此，他將去年9月自己在世界錦標賽上創造的世界紀錄（6米30）提升了1厘米。杜普蘭蒂斯當天輕松越過5米65、5米90和6米08，且均是壹次過杆，隨後將橫杆提升23厘米，無壹次失敗地創造了新紀錄。2020年2月，杜普蘭蒂斯在波蘭托倫舉行的世界田聯室內巡回賽中以6米17的成績，將2014年勒諾•拉維萊涅（40歲，法國）創造的6米16的原室內世界紀錄在6年後改寫。此後，他便以每次1厘米的幅度不斷突破極限，書寫新紀錄。目前，地球上在撐杆跳高項目上刷新世界紀錄次數比杜普蘭蒂斯更多的，只有“元祖鳥人”謝爾蓋•布勃卡壹人。布勃卡在上世紀80至90年代曾17次刷新世界紀錄。杜普蘭蒂斯表示：“所有選手都跳得非常好，雖然有點壓力，但充滿了正能量。能在瑞典觀衆面前創造世界紀錄，我感到非常自豪。”他將在本月晚些時候于托倫舉行的世界室內田徑錦標賽上，挑戰自己的第16次世界紀錄。趙英宇記者 jero@donga.com