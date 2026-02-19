“韓-柬韓國人專案組”三個月抓獲140名詐騙組織罪犯

爲專門調查柬埔寨境內針對韓國人的犯罪而成立的“韓-柬韓國人專案組”18日表示，自設立以來三個月共抓獲140名罪犯。據警方稱，韓國人專案組自去年11月成立以來，共開展了12次行動，抓獲140名詐騙等有組織犯罪嫌疑人，並解救出4名韓國籍受害者。被抓獲人員中有6人是國際刑警組織紅色通緝令對象。經調查，這些人自去年12月22日至本月10日通過當地調查被抓獲，他們平均在柬埔寨藏匿約1年10個月，期間主導運營詐騙組織及洗錢等活動。國際刑警組織紅色通緝令是指各國調查機構請求逮捕並引渡的最高級別國際通緝對象。警方在此次調查過程中還抓獲了騙取84億韓元資金的詐騙組織骨幹。韓國人專案組通過首爾警察廳國際刑警組織小組鎖定該嫌疑人停留的當地酒店後，于6日與柬埔寨警方緊急合作將其抓獲。此前4日，警方獲取了詐騙組織管理負責人的位置信息並實時共享展開調查，最終追蹤約500米抓獲了逃跑的嫌疑人。此外，警方10日還根據派駐韓國駐柬埔寨大使館的警力獲取的情報，抓獲了涉案金額達100億韓元規模的詐騙組織主要嫌疑人。韓國人專案組是鑒于去年柬埔寨所謂“犯罪園區”問題日益凸顯，且當地發生韓國大學生死亡事件而設立的。去年11月在柬埔寨設立後，該專案組負責從受理韓國人相關案件舉報到解救受害者、調查、遣返嫌疑人的全過程。去年12月，專案組曾解救出1名被關押在詐騙園區的韓國人，並抓獲相關嫌疑人26名，持續開展當地調查。警方計劃今後繼續應對，同時考慮到犯罪組織可能將據點轉移至柬埔寨以外的其他周邊國家或改變手法，即所謂的“氣球效應”。警察廳國際合作局局長李在永（音）表示：“我們將密切追蹤組織的動向及運作方式的變化。”鄭瑞英記者 cero@donga.com