當地時間17日，美國總統唐納德•特朗普通過其社交平台“真實社交”公布了根據美日貿易協議達成的總額360億美元（約52萬億韓元）的首批對美投資項目。這些項目包括俄亥俄州的天然氣發電站、得克薩斯州的原油出口設施以及佐治亞州的合成金剛石制造工廠。隨著先于韓國與美國達成貿易協議的日本公布首批對美投資項目，面臨盡快落實對美投資壓力的韓國的負擔預計也將加重。日本于去年7月與美國達成協議，同意將關稅從25%降至15%，同時推進總額達5500億美元的對美投資。特朗普總統當天在“真實社交”上表示：“與日本的大規模貿易協定終于開始了”，“現在對美國和對日本都是壹個非常有趣且具有曆史意義的時期。”他談及日本的三個對美投資項目時稱：“如果沒有關稅這壹非常重要的因素，這是不可能實現的”，“這將加強美國的能源霸權，並結束對外國愚蠢的礦物依賴。”日本首相高市早苗當天也在X平台上強調這些項目的意義，稱：“這些項目將在重要礦物、能源、人工智能及數據中心等經濟安全至關重要的戰略領域，加強兩國的聯系。”她還表示：“預計通過相關設備及器材的供應等，日本企業的銷售額增長和業務擴張也值得期待。”《紐約時報》報道稱：“數月來，美國壹直向日本施壓，要求其推進具體的投資計劃”，“此次投資計劃是爲確保關稅下調並維持與美國關系而邁出的投資承諾第壹步。”該報還援引消息人士的話稱：“日本政府正在探討在高市早苗首相訪美前後公布追加投資。”紐約=林宇善 常駐記者、東京=黃仁燦 常駐記者 imsun@donga.com、hic@donga.com