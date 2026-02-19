人工智能焊接機器人，將進駐“讓美國造船業更加偉大”的象徵美國費城造船廠

記者最近來到慶南巨濟市的韓華海洋巨濟工廠。在組裝船體的工廠內，17公斤級移動型焊接機器人“龍迪（Londi）”正在噴出電火花。瞬間迸發的火花溫度爲5000攝氏度。高溫相當於太陽表面。炎熱的溫度可以一下子把厚厚的鐵板連接起來。焊接機器人在火花中繼續工作。機器人的手臂不停地移動時，現場人力只需擔任機器人的監督作用。韓華海洋智能生產推進組長金泰坤（音）表示：“在造船廠，作業者的角色正在從直接火花焊接轉變爲管理和指示機器人的‘操作員’。隨着機器人負責重複、危險的工作，作業者的勞動環境得到改善，機器人可以24小時運轉，產量將提高一倍以上。”韓華海洋正在以巨濟造船廠爲中心，推進以人工智能和機器人爲基礎的造船廠自動化。韓華海洋人士解釋說：“這具有應對熟練人力老齡化、預防工作中可能發生的肌肉骨骼疾病等效果。”韓華海洋的室內焊接工程標準自動化率約爲67%，目標是到2030年實現焊接工程100%無人化。前處理塗裝工程將增加到50%，鋪設（電纜安裝）工程將增加到60%。韓華海洋在巨濟工廠使用的該機器人將於2027年末左右引進到韓美造船合作項目“讓美國造船業更加偉大”的象徵——美國菲利造船廠。該機器人從裏面焊接鋼板時，可以在人很難直接進去工作的狹小空間工作。它被評價爲具備3年的熟練焊工實力。韓華海洋計劃以該機器人爲開端，根據費城造船廠的擴建和現代化日程，分階段引進智能機器人。在造船廠業務中，在以前由工人冒着危險從事的工作中完全無人化的是“船舶吃水（船舶被水淹沒的深度）測量”。爲了事先掌握建造船舶的重心和重量相關問題，必須進行吃水測量。過去，三四名作業人員乘坐小船在波濤洶涌的海面上緊貼船體測量吃水情況，事故危險屢屢發生。現在由無人機在船舶周圍拍照，由視覺人工智能測量吃水。引進人工智能後，工作時間從2小時減少至不到30分鐘，工人無需再爬到危險的浪濤之上。韓華海洋的最終目標是引進人工智能和機器人，解決人力不足問題、構建提高安全性的“智能造船廠”。不僅是由物理人工智能代替危險的工作，即使將低熟練的新人力投入現場，也能維持一定水平以上的作業質量，以應對熟練工的老齡化。韓華海洋人士預測：“如果提高投入工作場所的機器人的智能，將熟練工人的工作模式和判斷標準數據化，人工智能就可以輔助對工程、質量、安全的判斷。”李珉娥記者 omg@donga.com