勞動所得稅增加率是國稅的兩倍……讓上班族哭泣的“通膨式增稅”



據悉，去年上班族繳納了68.4萬億韓元的勞動所得稅。在經濟停滯的情況下，勞動所得稅收入比前一年增加12.1%，接近70萬億韓元。因收入暴露而被稱爲“玻璃球錢包”的工薪階層現在承擔着全體國稅收入的18.3%。



勞動所得稅增加的原因是徵稅對象增加或工資上漲等。最近10年間，勞動所得稅徵稅對象增加率僅爲勞動所得稅稅收增加率的四分之一。考慮到這一點，其原因與其說是課稅對象增加，不如說是名義工資上升和舊課稅體系急劇增加稅金負擔。



勞動所得稅根據收入區間，適用不同的稅率。如果名義工資上漲，將進入適用更高稅率的課稅區間。還要加上累進稅率。2023年，全體勞動者中12.1%的高收入（總工資額超過8000萬韓元）勞動者負擔了全體勞動稅的76.4%。



問題是，隨着名義工資的上漲，會產生稅收逐漸增加的“通膨式增稅”效果。在課稅標準固定的情況下，如果工資上漲，稅負將逐漸擴大到中產階層。勞動所得稅課稅標準在2008年上調後，2023年只對稅率6%、15%的下位區間進行了微調。適用35%-45%高稅率的課稅區間不變。適用如此高稅率的高收入勞動者，在截至2023年的10年間年均增加10.5%。因此，上班族之間纔會出現“即便升職後年薪上漲，拿到獎金，也只是替政府做嫁衣”的不滿。



勞動所得稅收入在到去年爲止的10年間增加152.4%，是國稅收入增加率的2.1倍。要想消除通膨式增稅效果，有必要討論上調150萬韓元的勞動所得稅基本扣除標準或與消費者物價聯動調整課稅標準稅率的“物價聯動所得稅制”等對策。如果以現在的速度增加勞動所得稅負擔，那麼工薪階層“只有我們是‘玻璃球錢包’”的不滿只能越來越大。

