超越K的“K文化”時代 什麽是最具韓國性的



去年公開的奈飛動畫《K-Pop：獵魔女團》引發全球性熱潮，刷新了無數紀錄。其巅峰是該動畫原聲帶歌曲《Golden》在今年格萊美獎上榮獲“最佳影視媒體歌曲獎”。這是K-Pop首次獲得格萊美獎。K-Pop越過了2021年防彈少年團（BTS）也未能跨越的格萊美高牆。



《Golden》獲獎象征性地展現了近期K內容的混種形態。嚴格來說，很難給這部作品貼上“韓國制造”的標簽。它是由韓裔加拿大籍導演和韓裔美國籍作曲家攜手合作，索尼影業制作並在奈飛上線的作品。盡管如此，無人質疑將《Golden》的獲獎視爲K-Pop的新曆史。這是因爲K內容的領域如今已不再局限于國籍和國境的限制。



英國時事周刊《經濟學人》上個月刊登的題爲《從K-Pop中去除K的危險實驗》的報道也很好地展現了K的這種領土擴張趨勢。據該媒體報道，部分音樂産業相關人士正在探討從K-Pop中去除“K”的計劃。這是爲了不將音樂局限于地區框架，而是將K-Pop的影響力擴大到整個全球市場。



當然，目前這種嘗試仍被認爲風險較高，可能會稀釋韓國認同感、削弱現有粉絲群體等，但這種討論本身就已證明了名爲K的無形品牌的自信。這種自信體現在，特定的陳規定型不能再被定義爲“韓國性的”。



全球粉絲之間通用的“後輩”、“姐姐”寫法與韓語羅馬字標記原則無關，寫作“hoobae”、“unni”。雖然按原則應寫爲“hubae”、“eonni”，但通過與粉絲群體的互動，標記方式被重新構建。我們不能因爲這些詞不符合韓語拼寫法就將其判定爲錯誤。K文化同樣也不再僅僅指由韓國人或按照韓國規則創造的事物。



最近出版的書籍《解讀韓流的內外視角》建議，現在應超越國家正統性，從超界的角度重新看待韓流。書中指出：“韓國性並非在全球環境中被稀釋的靜態認同，而是在複雜性與相互作用中不斷更新的過程。”



近來YouTube上經常出現韓國風格的嫩豆腐湯或炒飯食譜。在嫩豆腐湯裏放入辣椒醬和泡菜翻炒，或者在安南米中加入是拉差辣椒醬制作的炒飯，在我們眼中無論如何都算不上韓國料理。



但是，正如“韓國風格”壹詞所預示的那樣，K內容或K文化現在是否已成爲脫離我們掌控的新的文化現象呢？有壹點是明確的：曾被稱作韓流的K，如今已演變成壹個可以同時談論變種與普及的廣泛現象。在這樣的時代，“韓國性的東西”只能進化到新的層面。

