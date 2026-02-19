馬斯克挂太極旗發文：韓國AI芯片人才，來特斯拉

特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克通過自己的社交媒體對招募韓國人工智能（AI）半導體人才表現出關注。有分析認爲，根據馬斯克尋求擴大半導體業務的未來構想，確保國內半導體人才的競爭可能會進壹步加劇。馬斯克17日在自己的X（原推特）平台上排列了16個太極旗表情符號，並分享了特斯拉韓國公司的招聘公告。特斯拉韓國公司在X上說明稱：“尋找能夠共同開發世界頂級水平大規模生産AI芯片的人才。”發布特斯拉AI相關消息的“Tesla AI”賬號當天也發布了在韓國招募AI半導體設計人員的帖子。馬斯克對此回複道：“如果妳在韓國，對半導體設計、制造和軟件感興趣，請加入我們。”馬斯克在自己的SNS上分享特斯拉招聘相關帖子並非首次。但此次針對韓國這壹特定地區、鼓勵招募半導體這壹特定領域的人才，被評價爲罕見。據悉，特斯拉此次招聘是爲選拔將與韓國半導體合作夥伴三星電子共同工作的員工。不過，馬斯克在上個月特斯拉業績發布會上表示：“應該建造特斯拉的半導體生産設施‘Tera-Fab’，以擺脫地緣政治威脅”，多次表達了自主生産半導體的意願。這也是有觀測認爲此次招聘可能是爲特斯拉今後自主生産AI芯片做准備的原因。朴鍾敏記者 blick@donga.com