鄭東泳：“《9·19軍事協議》中，率先推進恢復禁飛區”

韓國統一部長鄭東泳18日表示：“爲了防止（韓朝間）偶發性衝突和構築軍事信賴，將先行討論並推進包括設定禁飛區等在內、恢復《9·19南北軍事協議》的方案。”在朝鮮勞動黨中央副部長金與正13日要求韓國政府採取防止無人機侵入朝鮮事件再次發生的對策後，韓國政府時隔5天表明瞭立場。鄭東泳說，“自李在明政府上臺以來，民間人士無人機曾四次侵入朝鮮”，並再次就無人機事件向朝鮮表示遺憾。鄭東泳當天在政府首爾大樓舉行的記者會上表示：“通過農曆新年長假初（13日）舉行的安保相關部長懇談會，決定表明李在明政府的正式立場。”對於是否與軍事協議的主體部門國防部進行協商，鄭東泳表示：“相關部門之間進行了充分的協商和協調。”韓朝以2018年首腦會談爲契機簽署了禁止南北（韓朝）之間一切敵對行爲的《9·19南北軍事協議》。根據當時的協議，禁止無人機在距離軍事分界線東部15公里、西部地區10公里以內飛行。尹錫悅政府爲應對2023年11月朝鮮發射偵察衛星，決定暫停劃定禁飛區條款，朝鮮隨後宣佈全面廢除軍事協議。鄭東泳表示：“將加強《航空安全法》上對未經批准的無人機飛行的處罰規定，並推進《南北關係發展法》上禁止無人機侵入的法律修改。”意思是說，對未經批准的無人機飛行，將現行法律規定的500萬韓元以下罰款的處罰規定強化爲1年以下有期徒刑或1000萬韓元以下罰款。鄭東泳還公佈，因涉嫌向朝鮮放飛無人機而接受調查的30多歲研究生吳某等3名民間人士放飛無人機的次數共4次，分別是去年9月27日、11月16日、11月22日和今年1月4日。這比朝鮮公佈的去年9月和今年1月兩起無人機入侵事件多了兩起。對此，鄭東泳表示：“韓國政府非常嚴肅地看待這一問題，正式對朝鮮表示遺憾。”分析認爲，鄭東泳此次表態，是爲了在朝鮮即將召開九大公佈未來5年內外政策路線之際，再次強調政府的對話意志。此外，朝鮮公開了國務委員長金正恩的女兒金主愛與居民們融洽相處的罕以見到的情形。據《勞動新聞》報道，金主愛16日與金正恩一起參加平壤華城地區第四階段一萬戶住宅竣工儀式，並親自擁抱新住宅入住者表示祝賀。韓國國家情報院此前向國會報告稱，金主愛已進入內定接班人的階段。權五赫 hyuk@donga.com