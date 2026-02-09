韓國濟州島漢拿山降下超過18厘米的暴雪，強風和暴風雪導致往返濟州機場的航班大規模取消，約1萬余名旅客出行受阻。湖南西部地區也降下大雪，事故接連發生。據韓國機場公社濟州國際機場8日消息，截至當天下午3時，計劃往返濟州機場的461個航班（抵港235班，離港226班）中，有164個航班（抵港87班，離港77班）取消，5個航班返航。當天淩晨跑道運營曾壹度中斷，除雪作業後雖恢複運營，但因暴風雪導致能見度不足，飛機仍無法起降。據估算，當天滯留濟州的旅客約1.1萬人。趁周末前往濟州的公司職員鄭智允（38歲）表示：“上午9點55分飛往金浦的航班取消，導致我們被困。匆忙重新預訂了9日下午的航班，多用了壹天假期。”濟州機場相關人士表示：“從下午雪勢減弱開始，航班運行逐漸恢複正常。爲了疏解滯留旅客，決定在晚上10點30分之前增開10個加班航班，共計2041個座位。”進入24小時緊急工作狀態的濟州道，爲應對深夜滯留旅客，在濟州機場准備了2700條毛毯、1500張床墊和1000瓶礦泉水等物資。濟州海上發布風浪特別預警，連接濟州與楸子島、全羅南道珍島、木浦等地的客輪航線停運。漢拿山國立公園的7條登山路也全面關閉。受暴雪、強風和風浪影響，光州和全羅南道西部海域連接全南島嶼的39條航線、52艘客輪也被管制，木浦儒達山環山道路等4處道路封閉。因結冰路面和強風引發的事故也接連不斷。8日下午1時5分許，濟州市涯月邑新星嶽附近，壹輛行駛在積雪道路上的巴士與壹輛廂式貨車相撞，造成3人輕傷，被送往醫院。全羅南道靈岩郡靈岩邑壹名行人因積雪路滑摔倒被送醫；光州廣域市光山區壹處道路，壹輛轎車在結冰路面上打滑翻車。全羅北道高敞郡城內面因積雪導致9棟塑料大棚損壞。濟州=宋恩範記者、光州=李亨柱記者 seb1119@donga.com、peneye09@donga.com