酷澎金範錫的傲慢和韓國的自尊心



“酷澎（Coupang）是一家值得驕傲的韓國企業。它在韓國成立併成長，99%以上的生意都在韓國國內運營。”



這是2019年7月日本開始限制對韓出口時發生的事情。當時，韓國消費者之間展開了大規模的抵制日貨運動，其目標還包括酷澎。理由是酷澎接受了日本軟銀的鉅額投資。這時酷澎提出的，正是前文提到的“酷澎=韓國企業論”。



直到2021年3月在美國紐約證券交易所上市時，酷澎還極力強調自己是“韓國企業”。創始人、酷澎 Inc議長金範錫在上市當天接受媒體採訪時甚至將酷澎的成功稱爲“漢江奇蹟的一部分”。



“但在個人信息泄露事件以後，金範錫的言行發生了180度轉變。全然忘記進入金範錫錢包的九成金錢來自韓國消費者，完全以“外國企業家”自居。對韓國國會的出席要求置之不理，他提出的理由也是“跨國企業首席執行官”。對韓國消費者的態度也是極其不負責任。酷澎事件已經過去80多天，但金範錫在3400萬受害者面前一次也沒有露面，只是發表了一張讓人分不清是道歉還是辯解的書面道歉。



在這種情況下，美國政界對韓國的壓力日益加大。據外媒報道，美國副總統萬斯上個月對韓國國務總理金民錫表示：“不要採取對酷澎等‘美國技術企業’不利的措施。”本月5日，美國衆議院司法委員長吉姆·喬丹和斯科特·菲茨傑拉德議員表示，將直接調查韓國政府對酷澎的“目標攻擊”，並預告將舉行聽證會。考慮到曾擔任喬丹委員長政策戰略首席的泰勒·格林目前被登記爲酷澎的遊說者，其背景不難推測。



是什麼讓金範錫如此傲慢？



第一，得益於韓國政治打造的“傾斜的運動場”，確保了壓倒性的市場支配力。在上市之前的2020年，酷澎的年銷售額還只有3家大型超市的一半。但僅僅4年時間，酷澎的銷售額就超過了3家大型超市的整體銷售額。這是大型超市被限制深夜、休息日營業的流通產業發展法束縛的時候，酷澎實際上以“無人盯防”的情況下橫掃市場帶來的結果。對於規模變大的“恐龍”酷澎來說，韓國政府不再是可怕的存在。



第二，這是因爲韓國對本國企業苛刻、對外國企業寬容的“自虐性限制”。在韓國，資產超過5萬億韓元的企業主在《公平交易法》中被指定爲“總裁”，受到多種限制。但在2021年酷澎的資產突破5萬億韓元時，公平交易委員會以金範錫是美國公民爲由，沒有指定他爲“總裁”。公平交易委員會算是親切地告訴了我們，只要躲在“外國人”的盾牌後面，就不會觸碰到“限制刀刃”。



最後，這是對酷澎此前在華盛頓政界撒下的錢的信任。酷澎自2021年在紐約股市上市以來，僅在美國政界遊說就投入了超過150億韓元。其效果正如我們所熟知的那樣正在到處顯現。



綜合考慮這些因素，以美國政府和政界爲首的高壓應對方式發生改變的可能性極小。問題是現在起韓國政府的應對。在關稅問題像荊棘一樣掛在脖子上的情況下，不能排除稍有“過火”就會對國家利益造成致命傷害的可能性。但是，從國家的威信和自尊心來看，絕對不能接受金範錫的企圖。



在這種情況下，韓國政府和政界唯一能採取的應對方案是，消除韓國企業因時代錯誤或自虐性限制而一直受到的逆向歧視。應該儘快廢除將酷澎培養成無法控制的“怪物”的大型超市規制。不符合全球競爭時代的大企業集團限制也到了重新修改的時候了。至少應該爲韓國企業創造能夠與美國企業“酷澎”公平競爭的環境。



美國衆議院司法委員長喬丹提出，“韓國政府爲了給韓國和中國企業帶來利益，一直對美國企業進行鍼對性攻擊”，把它作爲舉行酷澎聽證會的名分。如果捆住韓國企業的手腳，爲“美國企業”做好事，還要聽這種不像話的話，那該有多讓人氣憤啊。

