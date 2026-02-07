抽風→歡呼→恐慌……韓國股市“瘋狂的一週”

由於擔心美國科技大企對人工智能的過度投資和收益性不足，韓國綜合股指（Kospi）在4天后場中跌至5000點以下。每當提出所謂的“人工智能泡沫論”時，股市就會像過山車一樣大幅動盪，韓國綜合股價指數僅本週就啓動了三次漲跌停板（暫停程序化交易的“臨時停牌”措施）等，投資者的混亂越來越大。隨着恐懼心理增大的外國人在韓國股市大規模拋售股票，外匯市場也呈現出不穩定的狀態。比特幣在韓國虛擬資產交易所時隔1年零4個月一度跌破9000萬韓元，黃金和銀等貴金屬市場的變動性也在擴大。6日，韓國綜合股指比前一個交易日下跌1.44%，以5098.14點收盤。當天，韓國綜合股指一度跌至4916.84點，但隨着個人投資者展開低價收購攻勢，買入2.1729萬億韓元，減少了跌幅。進入本月以來，韓國綜合股指與主要國家股市相比，持續着漲落率最大的過山車行情。韓國交易所繼2日暴跌和3日暴漲過程中分別啓動了拋售和買進漲跌停板制度後，6日再次啓動“臨時停牌”。唯獨韓國綜合股指受到不利因素的影響更大，是因爲受到美國科技大企的人工智能投資規模影響的國內半導體大企業的市價總額比重約佔40%。每當新的人工智能技術問世或市場提出投資費用、收益性等擔憂時，三星電子和SK海力士等的股價也會受到影響。最近，韓國綜合股指下降時，購買股票後上漲的個人投資者的短期買賣戰略也被指爲過山車行情的原因。對全球人工智能產業成長性展望反應敏感的外國投資者當天在韓國綜合股指市場拋售3.3217萬億韓元的股票。隨着股票拋售金兌換需求的增加，韓元兌美元的匯率在盤中上升到了1471韓元。隨着拋售風險資產的心理增大，虛擬資產市場也遭受嚴重打擊。當天，在韓國虛擬資產交易所，比特幣跌至8900萬韓元，創下2024年10月以來的最低價格。當地時間5日，美國紐約商業交易所的黃金期貨（-1.24%）和白銀期貨（-9.11%）的價格也均比前一天下跌。池珉求記者 warum@donga.com