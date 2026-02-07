單板滑雪選手李相昊，韓國奧運史上第400枚獎牌最有力候選

誰將成爲韓國奧運史上第400枚獎牌得主？2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會拉開帷幕之際，在本屆賽事中首位獲得獎牌的選手，將成爲韓國奧運史上第400枚獎牌的主人。截至本屆賽事前，韓國在夏季奧運會上獲得320枚獎牌，在冬季奧運會上獲得79枚獎牌，總計399枚獎牌。最先挑戰獎牌的選手是越野滑雪的李義珍（25歲）和韓多松（32歲）。她們將于7日（韓國時間）在泰塞羅越野滑雪體育場舉行的女子10公裏+10公裏雙追逐決賽中出戰。次日8日，李俊瑞（23歲）將參加同項目男子組決賽。這些選手與世界頂級選手存在實力差距，奪牌可能性不高。最有力的候選人是出戰單板滑雪男子平行大回轉項目的“白菜男孩”李相昊（31歲）。李相昊將于8日下午在意大利利維尼奧雪場舉行的該項目中，挑戰繼2018年平昌奧運會銀牌後的第二枚奧運獎牌。本賽季遲遲未能擺脫低迷的李相昊，在奧運會前夕的1日于斯洛文尼亞羅格拉舉行的2025至2026賽季國際滑雪聯合會（FIS）單板滑雪世界杯男子平行大回轉決賽中，以0.24秒優勢戰勝羅蘭德•菲施納勒（意大利）奪冠。李相昊表示：“奧運准備已完美收官。我將乘此氣勢，在正式舞台上展現無悔的表現。”李相昊在2022年北京冬奧會上雖以預賽第壹晉級，但在四分之壹決賽中以僅0.01秒之差負于維克托•懷爾德（俄羅斯），獎牌夢碎。若李相昊錯失獎牌，高中生單板滑雪選手柳升恩（18歲）可能抓住下壹個機會。柳升恩將在單板滑雪女子大跳台項目中，于9日參加預賽，10日參加決賽。柳升恩于去年12月在美國科羅拉多州舉行的世界杯第三站比賽中，以173.25分位列鬼塚雅（日本，174.00分）之後獲得亞軍，成爲首位在該項目世界杯舞台登上領獎台的韓國選手。韓國傳統強項短道速滑將于10日以混合團體接力決賽爲開端，開啓獎牌爭奪戰。金培中 wanted@donga.com