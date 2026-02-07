“運動員時期的奧運夢，以K-pop偶像身份實現倍感光榮”

“運動員時期，奧運會是我的第壹個夢想。雖然現在不是運動員，但能以偶像身份代表韓國，我感到十分光榮。”偶像組合“ENHYPEN”成員成訓（SUNGHOON）于5日（當地時間）在意大利米蘭完成2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會火炬手傳遞任務後如此表示。成訓跑步經過的米蘭博利瓦爾站附近，聚集了大量前來壹睹其風采的粉絲，場面十分熱烈。盡管如今已是全球範圍內享有超高人氣的K-pop偶像組合成員，但成訓作爲花樣滑冰運動員度過的時間要長得多。他曾作爲花樣滑冰男子單人滑選手活躍約十年，實力出衆，甚至入選過國家代表預備隊。在2015至2016賽季，他曾以“朴成訓”之名在國際滑冰聯合會（ISU）倫巴第杯新人組男子組比賽中奪冠。2019年結束運動員生涯後，他于次年通過選秀節目，正式以ENHYPEN成員身份出道。成訓在火炬傳遞後于韓國之家舉行的記者會上表示：“我是通過花樣滑冰視頻被（偶像經紀公司）選中的。可以說多虧了花樣滑冰，我才能成爲偶像。”此後，他積極利用曾作爲運動員的經驗，欣然擔任了大韓體育會的宣傳大使。成訓與此次冬奧會男子花樣滑冰單人滑的兩位韓國參賽選手車俊煥（25歲）、金賢兼（20歲）也交情深厚。成訓表示：“運動員時期，我壹直將俊煥哥視爲兄長和前輩，向他學習了很多。哥在所有方面都可稱爲‘六邊形戰士’，是壹位非常出色的選手。”車俊煥將在本屆奧運會上挑戰韓國男子花樣滑冰的首枚獎牌。對于後輩金賢兼，成訓甚至將自己的比賽服裝傳承給了他。金賢兼在2023至2024賽季國家代表選拔賽通過時，身著“紅色罩衫”進行表演，而這件服裝的主人正是成訓。成訓表示：“賢兼從小就非常努力。總覺得他總有壹天會參加奧運會。”金賢兼此次是生涯首次參加奧運會。這是成訓第五次訪問米蘭。前四次是爲了偶像活動，而這次則是爲了奧運會。成訓表示：“能和大家壹起踏上奧運之旅，我感到很幸福。很多ENHYPEN粉絲來到了現場，我也感受到了體育粉絲的熱情。我認爲自己也實現了奧運夢想。”任寶美 bom@donga.com