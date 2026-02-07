在扣“背叛”與“加害”帽子中掙扎的國民力量黨



“背叛的政治必須在選舉中由國民來審判。”



朴槿惠政府中期的2015年6月25日。時任總統朴槿惠在國務會議上發表了高強度的發言。爲了能讓國會要求修改政府施行令，朝野協商通過了國會法修正案，朴槿惠行使了否決權，並作出上述表態。朴槿惠沒有提及“背叛”的當事人是誰。但大家都知道指的是當時作爲執政黨新國家黨（現國民力量黨）院內代表就修正案處理達成協議的前議員劉承旼。劉承旼13天后辭去了院內代表職務。在保守陣營內，扣“叛徒”帽子大行其道，保守的分裂和沒落宣告開始。在第二年的議會選舉中，試圖獲得180個議席的新國家黨在這一框架下忠實地履行了朴槿惠的方針。爲了找出叛徒或即將背叛者、排除在公推之外，出現了“真朴（真正的親朴槿惠）鑑別師”，展開了“真朴認證照”的營銷。最終，在“玉璽風波”之後，將院內第一大黨拱手讓給了共同民主黨。一直維持堅定支持率的朴槿惠因干政事件被罷免。在此過程中，劉承旼等29名非朴槿惠派系議員退黨。



此後，保守陣營也因“叛徒帽子”而分裂。與劉承旼再次攜手以未來統合黨名義進行的2020年議會選舉未能實現化學結合，結果慘敗。雖然“三旬零次當選黨代表”李俊錫、尹錫悅、安哲秀議員暫時攜手在2022年總統選舉和地方選舉中獲勝，但奪回政權後，“叛徒帽子”再次擡頭，保守黨驅逐了與尹錫悅總統對立的李俊錫。在緊急戒嚴和彈劾尹錫悅的局面下，保守黨分爲贊成彈劾和反對彈劾，在“叛徒帽子”中掙扎。如此盛行十年之久的“叛徒”帽子的結果，是連續3次議會選舉失敗和兩次總統遭彈劾。



“叛徒”帽子現在已經進化成了“加害者”帽子。以張東赫代表爲首的黨權派表示，必須擠除前代表韓東勳贊成彈劾尹錫悅導致傷口產生的膿水，並開除了韓東勳。“背叛”的結果是退黨，“加害”的結果是開除，懲戒力度更強。國民力量黨希望在6月3日地方選舉中也能安慰受害黨員，團結強硬支持層。在他們看來，比起與尹錫悅割裂、擴張中立外延，保護受害者更爲重要。



共同民主黨也一度盛行“背叛”帽子，但與國民力量黨也有不同的一面。現任國務總理金民錫曾受前總統金大中提拔，在2002年盧武鉉總統候選人的支持率跌至谷底後，支持另一名候選人鄭夢準並退黨。金民錫雖然被共同民主黨打上過叛徒的烙印，但被再次接受，李在明總統還任命他爲總理。在國民力量黨陷入背叛和加害帽子的10年裏，共同民主黨通過引進保守人士的“加法政治”、選舉聯合、搶佔保守焦點問題的外延擴張攻略保守選民的選票。相反，目前的國民力量黨似乎沒有給劉承旼和韓東勳機會或走向中間派的想法。李俊錫也與國民力量黨劃清界限，拒絕選舉聯合。國民力量黨要想改變，首先要扔掉背叛和加害的帽子。

