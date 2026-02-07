時隔10年重啓海外資源開發……如果沒有長期戰略，就會重蹈覆轍



電動汽車核心零部件鎳的世界三大產地之一馬達加斯加安巴託比礦山，是韓國主導參與的非洲海外資源開發事業。從2006年開始，時隔15年首次獲得了收益。在此期間，由於工程費用增加和工期延長等，投資費用增加了3倍。韓國政府一度考慮出售。現在乘着電動汽車的熱潮，價值得到了重新評價。



海外資源開發從勘探到生產通常需要10年-15年以上。在此期間，只有克服經濟環境變化、投資對象國政局不穩定、韓國政治狀況等變數，才能取得成果。這是任期5年的總統無法完成的事情。爲了在任期內取得成果而推進不合理的事業，很容易出現後患。



李明博政府爲應對資源危機，推動海外資源開發。由於過於積極，資源開發業界甚至出現了“讓孩子奔跑”的說法。結果在2008年世界金融危機以後，投資虧損增大。在朴槿惠政府和文在寅政府，這些項目已經淪爲“積弊”和“清算”的對象。相關預算被削減，能源公共企業陷入經營危機。好不容易建立的海外資源開發基礎瞬間崩潰。



韓國在20世紀70年代經歷了兩次石油風波後，開始開發海外資源。自1978年制定《海外資源開發促進法》至今已有48年，但如果沒有穩定的原材料供應網，半導體、汽車、二次電池、軍工等主力製造業和鋼鐵、石油化學等重化學工業將無法保住。美中之間圍繞核心礦物供應網的攻防戰變得更加激烈。要根據不同的資源安保環境重新制定戰略。



韓國政府決定重新允許韓國光海礦業公團的海外資源勘探開發和事業投資。這是時隔10年再次對國營企業的海外資源開發直接投資。海外資源開發具有不受價格變動的影響，可以確保數量的優點，但如果只顧着慾望，可能會重複過去的失敗。首先要重建“失去的10年”崩潰的海外資源信息網和資本、人力、勘探及生產技術。也有必要參考企業主導、政府作爲助手穩定分散投資風險的日本模式等。



不能允許像尹錫悅政府的“大鯨項目”那樣的、沒有經過檢驗的事業被政治包裝。海外資源開發不是用來積累政權政績的。應該脫離政權，確保資源安保的核心資產。

