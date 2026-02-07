“特朗普政府決定不反對免除對人道主義援助朝鮮的制裁”

隨着美國特朗普政府決定批准此前一直反對的對朝鮮人道主義援助事業免除制裁的措施，韓國民間團體的人道主義對朝鮮援助之路將再次開啓。韓國政府認爲，此次措施是改善與朝鮮關係的“開端”，但實際上，朝鮮是否會接受人道主義援助還是未知數。據多名外交消息人士6日透露，特朗普政府決定批准聯合國安理會下屬的制裁朝鮮委員會（1718委員會）對擱置的人道主義援助項目免除制裁。據悉，正在美國訪問的韓國外交部長趙顯在訪美期間向美方提議相關事項，美國政府接受這一提議，因此重新開始了程序。制裁朝鮮委員會是根據朝鮮進行第一次核試驗後製定的安理會1718號決議監督對朝制裁履行的機構，所有決定都由理事國全票通過。從去年上半年起被制裁朝鮮委員會叫停的對朝人道主義援助事業共有17件，其中與韓國相關的事業有5件。京畿道推進的3項和韓國民間團體事業2項，都是採取延長批准過去已獲豁免事業的形式。剩下的有世界衛生組織和聯合國兒童基金會等國際機構事業8件，美國等其他國家的非政府組織事業4件，主要是改善保健、飲用水衛生、支援弱勢羣體營養等內容。據悉，各項目的規模爲2億-3億韓元。如果得到成員國一致同意的免除許可，不久後將通過制裁委員會的正式表決程序，通報給各事業執行機關。韓國政府人士表示：“韓國政府的基本立場是人道主義援助與政治狀況無關，應該持續進行。期待（朝鮮的）積極響應。”也有分析認爲，此次措施是考慮到特朗普總統預定於4月訪問中國之前恢復與朝鮮對話的可能性而作出的“靈活變化”。韓國政府高層人士當地時間5日在常駐華盛頓記者座談會上表示，“幾天內可能會有新的進展”，並就“新進展”表示，“雖然不像朝美對話那樣宏偉，但可能是（爲了改善與朝鮮的關係）的線索。”不過，也有人指出，此次豁免的批准措施是過去也進行的常規程序，再加上朝鮮對人道主義援助事業可能不會作出任何反應，難以賦予其太大的意義。外交消息靈通人士表示：“朝美之間的紐約渠道等仍然無法啓動，能否進行實際對話還是未知數。在即將召開的朝鮮第九次黨代會之後，是否會發生有意義的變化，還有待觀察。”申娜莉記者、華盛頓=常駐記者申晉宇 journari@donga.com、niceshin@donga.com