“薪資不見漲，只好用應用程序積攢零錢節省零食開支”

近日，上班族金海珍（40歲）正努力利用壹切間隙步行。她正在使用首爾市的健康應用程序“手腕醫生9988”積攢零錢，只要完成設定的每日步數目標，最多可獲得100韓元。未完成步數目標的日子，她會在家附近特意繞行散步後才回家。三年來，她精打細算，利用這款應用程序及金融科技應用程序“Toss”等攢下了約10萬韓元，主要用于在便利店購買盒飯或零食。金女士表示：“公司不給漲工資，只好通過應用程序理財來補貼生活費。”在高物價時代，上班族們爲了節食省錢乃至節省零錢而付出的辛勞仍在持續。他們不僅在手機應用程序上通過計步攢錢，還通過觀看廣告積攢以1韓元爲單位的零錢，或者每天答題積攢約1000韓元。積攢零錢的方式也日益多樣化。金融科技公司、通信公司、保險公司等各類企業紛紛推出了零錢儲蓄服務。網絡銀行則推出了添加遊戲元素等別具特色的理財服務。在公共企業工作的李亨成（39歲）的壹天，從向KakaoTalk開放聊天室發送K銀行鏈接開始。因爲只要有人點擊他發送的鏈接，就能更快地“培育金錢樹”。登錄該應用程序或完成“每日澆水”、“搖動收獲”等指定任務，最高可獲得約10萬韓元的獎勵。據K銀行透露，通過培育金錢樹，1月份獲得最多金額的用戶得到了13.0486萬韓元。隨著零錢理財的活躍化，在線社區中分享攢零錢秘訣就像分享考試寶典壹樣普遍。上班族李旺瑞（44歲）每天打開壹家商業銀行的應用程序答題，積累超過100點積分（約合100韓元）。答錯題就拿不到積分，但無需擔心，因爲正確答案會在在線社區中分享。此外，每月通過該銀行應用程序轉賬工資超過50萬韓元，還能獲得彩票積分等獎勵。通過這種方式，他去年積累了50萬點積分（約合50萬韓元）。李先生表示：“這筆錢用于償還在該銀行辦理的住房抵押貸款利息。”除了主要在手機應用程序上積攢零錢，手機禮品卡交易也是壹種頗有賺頭的零錢理財方式。禮品券設有有效期，可以以低于正價的價格購入。例如，星巴克壹杯美式咖啡正價爲4700韓元，交易價可享受15%的折扣，爲3990韓元。每年必須強制加入的汽車保險公司選擇過程本身也能賺取零花錢。在OK現金返還等應用程序上獲取車險報價，有時可獲得價值5000至9000韓元的現金、商品券或積分。“信用卡風車循環”被認爲是短期內賺取較多錢的方法。即依次在未開戶的多家信用卡公司申辦信用卡並積累積分。申辦信用卡使用後，次月獲得積分即注銷該卡。在線理財社區甚至有言論稱：“僅專業信用卡公司就有8家，粗略計算可持續運作約壹年。”仁荷大學消費者學系教授李恩熙表示：“在高物價及長期經濟不景氣的背景下，上班族試圖積攢小額額外收入的傾向日益增強。”申武慶記者 yes@donga.com