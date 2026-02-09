韓國芭蕾舞者嚴多研在洛桑國際芭蕾舞比賽中榮獲亞軍，6名韓國舞者入圍決賽

韓國芭蕾舞者嚴多研（18歲，見圖）在世界級芭蕾舞比賽——洛桑國際芭蕾舞比賽中獲得第二名。在瑞士洛桑博利厄劇院當地時間7日舉行的第54屆洛桑國際芭蕾舞比賽決賽中，嚴多研在進入決賽的21名選手中位列第二。她還獲得了由現場觀衆評選的人氣獎“觀衆獎”。第壹名由美國芭蕾舞演員威廉•紮伊夫斯獲得。嚴多研自初中起便被譽爲芭蕾天才，曾獲得韓國舞蹈教師協會全國舞蹈比賽大獎、韓國國際芭蕾舞比賽金獎等。初中畢業後，她未進入高中，而是通過家庭教育（homeschooling）專注于訓練，並在其父親、前芭蕾舞演員嚴志薰院長運營的芭蕾學院進行修煉學習。今年的洛桑國際芭蕾舞比賽中，除嚴多研外，還有5名韓國舞者進入決賽。申娥羅（第7名）、金泰恩（第10名）、方秀赫（第11名）、孫玟均（第12名）和全智律（第14名）也獲得了獎項和獎學金。洛桑國際芭蕾舞比賽與瓦爾納、傑克遜、莫斯科、巴黎的比賽並稱爲“世界五大芭蕾舞比賽”。該比賽僅限15至18歲的學生參加，被視爲世界芭蕾舞者的登龍門。韓國舞者中，國立芭蕾舞團藝術總監姜秀珍于1985年首次奪冠。去年，當時16歲的朴允宰作爲韓國首位男性芭蕾舞者奪冠。史智媛記者 4g1@donga.com