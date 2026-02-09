韓國虛擬貨幣交易所Bithumb誤向客戶支付比特幣引發市場混亂

韓國第二大虛擬資産交易所Bithumb在向會員支付活動中獎獎金的過程中，發生了壹起前所未有的事故：誤將每人2000韓元支付成了2000個比特幣（BTC），此事引發軒然大波，且影響持續擴散。相當于Bithumb比特幣持有量（42,619個）約15倍的62萬個（約合61萬億韓元）並未發行的“幽靈貨幣”被支付給了客戶。部分客戶意外收到巨額代幣後，立即將其賣出套現或購買其他代幣，導致比特幣價格暴跌等市場混亂。僅僅因爲輸錯壹個數字單位，就導致價值數十萬億韓元的、根本不存在的代幣被交易，且在此過程中，涉事公司乃至金融當局均未能有效應對的情況接連曝光，這加劇了人們對虛擬資産及其交易所的管控是否得當的根本性不信任。據虛擬資産業界8日消息，Bithumb壹名員工于6日晚7時左右，在向參與“隨機盒子”活動的客戶支付中獎獎金時，誤將單位“韓元”輸成了“比特幣”。本應向參與活動的695人中的249人每人支付2000至5萬韓元，總計62萬韓元，卻錯誤支付了62萬個比特幣。以當時比特幣交易價（每個約9800萬韓元）計算，支付金額高達61萬億韓元。部分誤收比特幣的客戶開始抛售，導致比特幣價格在短短壹、兩分鍾內暴跌16%，壹度跌至8111萬韓元。Bithumb在錯誤支付20分鍾後察覺情況，開始阻止交易和提現，並宣布已收回錯誤支付的62萬個比特幣中的99.7%（618,212個）。未收回的1788個已在市場賣出，其中93%（1663個，價值約1.6295萬億韓元）已通過現金形式追回，其余7%（125個，價值約123億韓元）目前正在追回中。據悉，相當于7%的金額已被提現或用于購買其他代幣。資本市場研究院金融産業室長李孝燮（音）表示：“在支付超過交易所持有量的虛擬資産過程中，系統似乎存在缺陷，未能及時發現錯誤。應完善制度，使虛擬資産交易所也能建立可與金融機構媲美的內部控制結構。”洪錫浩記者 will@donga.com