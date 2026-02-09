美軍司令身着軍裝參加與伊朗的核談判……美國發出警告，“隨時可能動用軍事力量”

6日，阿曼馬斯喀特一宮殿內，美國和伊朗舉行核談判高層會談。兩國代表團大部分身着正裝，其中身穿海軍制服的美國四星將軍、美軍中央司令部司令布拉德·庫珀（59歲）備受關注。他從去年8月起擔任管轄中東的美軍中央司令部首長。庫珀就任後訪問以色列等中東主要國家，爲美國總統特朗普強調“通過力量實現和平”的軍事戰略提供了後盾。他曾是伊拉克、阿富汗戰爭等經驗豐富的老軍人。在當天的談判中，他是作爲白宮中東特使史蒂夫·威特科夫和特朗普的大女婿、前白宮高級顧問賈裏德·庫什納的助理。據分析，庫珀身穿軍裝象徵着美國對伊朗的強烈警告。這表明，如果伊朗對核談判不積極或繼續對伊朗國內反政府示威進行流血鎮壓，美國隨時都可以行使軍事力量。據分析，威特科夫和庫什納7日親自乘坐部署在中東附近海域的“亞伯拉罕·林肯”號航母戰鬥羣鼓勵美軍將士，也是出於同樣的考慮。特朗普6日還簽署行政命令，將對與伊朗進行交易的第三國的對美出口產品徵收25%的追加關稅。分析認爲，特朗普此舉意在在與伊朗進行談判的過程中，同時施加軍事和經濟壓力。他還警告：“（如果伊朗不達成協議）其結果將非常殘酷。”但他沒有指明具體對象物品。相反，伊朗堅持絕對不會放棄鈾濃縮的現有立場。伊朗外交部長阿拉格奇7日對半島電視臺表示：“鈾濃縮是不可剝奪的伊朗權利。美國的轟炸也不會破壞我們的濃縮力量。”據悉，伊朗已修復了去年6月遭到美軍空襲的3個核設施的大部分。但阿拉格奇表示，不久後將與美國再次舉行會談。此外，特朗普還讓庫珀等軍方領導人蔘加烏克蘭戰爭的終戰斡旋談判。俄羅斯和烏克蘭4日、5日在阿拉伯聯合酋長國阿布扎比舉行爲期兩天的談判，美國陸軍長官丹·德里斯卡爾參加了談判。出兵伊拉克的裝甲軍官出身的德里斯卡爾，從去年11月起加入烏克蘭戰爭終戰談判。美聯社評論說，他已成爲連接烏克蘭政府、威特科夫和庫什納等特朗普第二屆政府人士之間的一種聯絡窗口。他負責向被認爲對俄羅斯友好的特朗普第二屆政府傳達烏克蘭和歐洲主要國家的立場。美聯社分析說，這一舉動違背了執政黨共和黨的傳統基調，即把主要外交談判的主導權交給專門外交官。這反映了特朗普把忠誠放在首位，相比專業外交官更喜歡親信的特有戰略。但是，對於特朗普低估熟練外交官的價值、在外交問題上過度依賴軍隊，美國國內也存在憂慮的聲音。柳根亨 noel@donga.com