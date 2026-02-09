朝鮮本月下旬召開勞動黨代表大會……“朝美對話”信號令人關注

朝鮮將於2月下旬召開勞動黨第九次代表大會。本次黨代會將樹立朝鮮今後5年的國家路線和對韓、對美政策基調，將成爲韓半島局勢的主要轉折點。據朝中社8日報道，朝鮮前一天（7日）在黨中央委員會總部，在國務委員會委員長金正恩的指導下，召開了第八屆27次政治局會議，決定於2月下旬在平壤召開第九次黨代會。當天政治局會議還表決通過了第九次黨代會代表資格審議、執行委員會、主席團、書記處組成方案、向黨代會提出的文件等議案。雖然沒有公開具體黨代會日程，但預計黨代會將在紀念朝鮮主要節日、前國防委員長金正日的生日（2月16日）後開始。每五年召開一次的黨代會是朝鮮最大的政治活動，是總結過去五年取得的成績、制定新的五年國防經濟領域發展規劃和對外政策基調的場合。有分析認爲，美國總統特朗普4月訪華前後，朝美有可能重啓對話，而朝鮮的對美信息可能會以“剋制的方式”被提及。韓國前統一研究院院長高有煥表示：“不會以無核化爲前提進行談判，預計會發出作爲擁有核武器的戰略國家、站在對等的立場上整理解決朝美關係既有立場的信息。”不過，隨着美國批准聯合國安理會對朝鮮人道主義援助事業免除制裁等繼續採取對話姿態，朝鮮也有可能發出轉向的信息。預計對韓信息不會脫離現有的“敵對兩國論”。特別是2023年12月金正恩宣佈的“敵對兩國論”，有可能在第九次黨代會和後續召開的最高人民會議上被寫入黨章和朝鮮憲法。預計會刪除黨章和憲法中“統一”“民族”等概念，將南北（韓朝）關係重新定性爲“國家對國家”的關係。也有人提出，爲了強化金正恩的唯一領導體制，有可能採取“擁戴主席職務”或女兒主愛的後續構圖相關措施。在2021年的第八次黨代會上，金正恩被推舉爲勞動黨最高領導人總書記。朝鮮還將在九大上公佈過去五年的國防、經濟規劃成就和新版五年發展規劃。特別是在國防政策上，預計將發表核武器和常規武器並進的政策。韓國慶南大學遠東問題研究所教授林乙出表示：“第九次黨代會將成爲宣佈擁有核武器的強國解決人民溫飽問題的所謂‘社會主義全面發展’飛躍性的場合。”