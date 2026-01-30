深陷轉會傳聞的金玟哉前所屬延世大學稱“已收到FIFA收取聯合機制補償款准備要求”

德國足球甲級聯賽豪門球隊拜仁慕尼黑隊的後衛金玟哉（30歲•照片）是否會穿上英格蘭足球超級聯賽切爾西隊的球衣？2023年離開意大利足球甲級聯賽那不勒斯隊、加盟德甲頂級豪門拜仁慕尼黑隊的金玟哉，近期深陷轉會傳聞。本月歐洲足球轉會市場開啓後，德國專業足球媒體紛紛預測，金玟哉有可能轉會至英格蘭、意大利、土耳其等其他歐洲聯賽的球隊。被提及爲潛在下家的球隊是切爾西。德國《圖片報》的記者克裏斯蒂安•福爾克25日在其社交媒體上寫道：“切爾西對引進金玟哉表現出興趣。”金玟哉在效力那不勒斯的2022-2023賽季，帶領球隊時隔33年重登聯賽冠軍寶座，並當選爲意甲“年度最佳後衛”。以此爲基礎，他成功轉會至拜仁慕尼黑，但因頻繁傷病和起伏不定的競技狀態，在主力競爭中遇到困難。2025-2026賽季，他主要作爲輪換陣容成員出場。專門報道拜仁慕尼黑消息的媒體《CF拜仁內幕》”稱：“切爾西確實向拜仁慕尼黑詢問過金玟哉的情況”，“如果金玟哉爲獲得更多出場時間而要求轉會，拜仁慕尼黑有意進行談判。”在此情況下，據確認，金玟哉的前所屬球隊延世大學已著手准備收取其轉會切爾西時産生的聯合機制補償款。延世大學壹位高層相關人士29日在本報電話采訪中表示：“負責國際足聯（FIFA）聯合機制補償款業務的代理機構聯系我們，稱金玟哉可能轉會切爾西，請我們准備相關文件。”他補充道：“在轉會宣布前就接到准備聯合機制補償款的通知，這是很罕見的。考慮到這是來自統管全球轉會市場業務機構的請求，我們認爲可信度很高，正在准備文件。”聯合機制補償款是根據國際足聯規定，職業球員轉會時，其轉會費的5%將分配給該球員12歲至23歲期間所效力的學校或俱樂部的款項。金玟哉作爲2015級學生進入延世大學，在足球部踢了壹年球後退學。此後，他經過實業球隊韓國水力原子力，于2017年在韓國足球甲級聯賽全北現代隊開啓了職業生涯。延世大學在金玟哉于2021年轉會費內巴切（土耳其）、2022年轉會那不勒斯身價提升時，也收到了聯合機制補償款，並將其用作足球部發展基金。金倍仲記者、金正勳記者 wanted@donga.com、hun@donga.com