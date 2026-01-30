美國心髒地帶綻放的“李健熙收藏展”…勒特尼克等政商界巨頭齊集

28日（當地時間）美國華盛頓史密森尼藝術工業館。寒潮中，下午5時許，三星電子會長李在镕壹家及三星社長團現身。此行是爲出席已故三星前會長李健熙的捐贈品構成的“李健熙收藏展”首次海外巡展——“韓國的瑰寶：收藏、珍視、分享”閉幕前夕舉行的慶祝晚宴。這是自1993年宣布“新經營”的三星法蘭克福宣言以來，三星會長壹家與社長團首次在海外齊聚壹堂。當天活動現場，成爲了向世界介紹韓國藝術、同時鞏固全球商業網絡的“民間外交場合”。美國商務部長霍華德•勒特尼克等約250名政商界人士齊聚于此。● “守護韓國文化遺産，三星意志堅定”李在镕會長在致辭中強調：“能在美國首都華盛頓呈現此次展覽，倍感榮幸”，“相信此次活動將成爲使美國和韓國民衆更加親近的契機。”他接著表示：“三星創始人李秉喆會長和李健熙前會長，都懷有必須守護韓國文化遺産的堅定意志”，“Leeum美術館名譽館長洪羅喜理事長則從古代文物到近現代作品，拓展並豐富了收藏的範圍。”此番話強調了三星家族世代致力于韓國文化遺産保護，最終促成了此次收藏展的舉辦。當天，他還向出席活動的4名朝鮮戰爭美國參戰老兵表示：“若沒有美國參戰老兵的犧牲，韓國不可能有今日的繁榮”，並致以感謝。此次活動，三星壹家及涵蓋韓國與美國的政商界人士大批出席。身著韓服的洪羅喜前館長與女兒李敘顯（三星物産社長）、女婿金載烈（三星全球研究所社長）等壹同前往活動現場。李富真（新羅酒店社長）則挽著兒子的手臂同行。美方出席者包括勒特尼克部長，以及勞工部長洛裏•查韋斯-德裏默、白宮科技政策辦公室主任邁克爾•克拉齊奧斯等特朗普政府人士。代表美國政界的衆多人士也大批出席。執政的共和黨方面，資深議員、三星電子工廠所在的得克薩斯州參議員泰德•克魯茲，南卡羅來納州參議員蒂姆•斯科特等出席。民主黨方面，首位韓裔聯邦參議員安迪•金，參議員克裏斯•昆斯等出席。斯科特參議員表示：“此次巡展有力地提醒我們，持續的美韓同盟不僅建立在經濟紐帶之上，也建立在連接我們所有人的故事和共同價值觀之上。”金參議員表示：“美國與韓國之間的緊密團結，得益于三星等企業的投資和兩國的合作，正日益鞏固”，“很高興全國的美國民衆能夠觀賞到三星家族帶來此地的珍藏品。”韓美商界方面，現代汽車集團會長鄭義宣、康甯公司會長溫德爾•威克斯、雅虎聯合創始人楊致遠、應用材料公司首席執行官加裏•迪克森、旗艦先鋒公司首席執行官努巴•阿菲揚等出席。鑒于特朗普總統最近宣布將把對韓國的互惠關稅和汽車品類關稅從15%上調至25%，當天勒特尼克部長與李在镕會長、鄭義宣會長會面的事實本身便引人注目。據悉，勒特尼克部長在當天祝詞中闡明了韓國對美國投資的重要性。● 李健熙收藏展將續展至芝加哥、倫敦去年11月15日在史密森尼國立亞洲藝術博物館開幕的李健熙收藏展特展，以鄭敾的《仁王霁色圖》、三國時代《金銅菩薩三尊立像》、高麗青瓷等代表韓國文化的7件國寶和15件寶物爲主的國立中央博物館藏品構成主體。此外，還壹並介紹了朴生光、李應魯、朴壽根、金煥基等24件韓國近現代美術作品。李健熙收藏展開幕僅壹個月，便吸引了1.5萬名觀衆，比同等規模特展觀衆數多出25%。預計至下月1日閉幕，累計觀衆數將達6.5萬人次。此次展覽行程結束後，將巡展至芝加哥藝術博物館（3月7日至7月5日）和英國倫敦大英博物館（9月10日至2027年1月10日）。華盛頓=申振宇 常駐記者、金敏記者 niceshin@donga.com、kimmin@donga.com