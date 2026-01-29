金建希一審被判處有期徒刑1年零8個月……尹錫悅夫婦同時被判刑

韓國法院28日對涉嫌操縱德意志汽車股價、收受統一教爲請託所送香奈兒皮包等嫌疑移交審判的前總統尹錫悅的夫人金建希判處有期徒刑1年8個月。此前，尹錫悅本人因涉嫌妨礙逮捕被判5年，金建希當天也被判實刑，成爲韓國憲政史上首個前總統夫婦同時被判實刑的事例。當天下午，首爾中央地方法院刑事合議27庭（庭長法官禹仁成）審理的金建希涉嫌受賄等一審判決中，法庭對金建希接受一個香奈兒包和格拉夫項鍊並接受統一教請託的嫌疑宣判有罪。法庭表示：“被告人（金建希）無法擺脫與請託相關的高價奢侈品，急於打扮自己。把自己的地位誤用爲追求營利的手段。”法庭還要求沒收價值6000萬韓元的格拉夫項鍊，並追繳相當於香奈兒包和天授參濃縮液的1281.5萬韓元。金建希當天所獲刑量遠遠低於特檢要求的15年有期徒刑和20億韓元罰款。這是因爲法庭對適用於金建希的3項嫌疑中，只有從統一教處收受香奈兒包等財物的嫌疑（居間受賄）認定有罪，剩下的兩項判決無罪。對於操縱德意志汽車股價的嫌疑（違反《資本市場法》），法庭表示：“被告人明知自己的資金或股票可能被用於操縱市價，仍然予以容忍。但很難斷定被告人作爲共同正犯實施了犯罪行爲。”對於涉嫌從政治掮客明泰均處接受無償輿論調查（違反《政治資金法》），法庭認爲：“難以認爲被告人獲得了相當於輿論調查費用的財產利益。雖然懷疑是以尹錫悅夫婦接受輿論調查爲代價，金映宣前國會議員得到公推，但沒有犯罪證據。”對於當天的判決，特檢表示，“在法理上、常識上也難以接受”，表示要上訴。呂根鎬記者、朴京民記者 yeoroot@donga.com、mean@donga.com