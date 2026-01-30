若去年對海外電影頗爲關注，人們很可能至少壹次聽聞過關于這部作品的爭議。這是壹部票房失利卻贏得影評界盛贊的電影——保羅•托馬斯•安德森執導的《壹戰再戰》。該片在22日（當地時間）公布的美國奧斯卡（學院獎）最終提名名單中，竟入圍13個獎項。爲何其票房與評價如此兩極分化？《壹戰再戰》僅制作成本就至少投入了1.3億美元（約合1880億韓元），在好萊塢也屬大片級別。若要達到收支平衡，需收獲超過3億美元票房，但據悉其全球收入僅止步于2億美元。從商業角度而言，這是巨額虧損。票房失利的主要原因被歸咎于安德森導演強烈的“作者電影色彩”。他是壹位以《不羁夜》（1997年）、《私戀失調》（2002年）等影片聞名的藝術電影導演。盡管《壹戰再戰》是他最貼近大衆的作品，但有解讀認爲，對于期望從大片中獲得明確娛樂性的觀衆而言，其吸引力仍顯不足。然而，也有相當多的意見認爲，這種“模糊性”正是該片的價值所在。從大體框架看，該片擁有“爲拯救陷入危機的女兒而奮力掙紮的父親”這壹熟悉情節。但影片以反政府團體出身的鮑勃•弗格森（萊昂納多•迪卡普裏奧飾）爲主角，探討了移民歧視和暴力示威的樣態。並通過與其對立的斯蒂芬•J•洛克佐（西恩•潘飾），揭示了白人至上主義者的真實面目，巧妙地描繪了特朗普時代的美國社會圖景。美國娛樂媒體《綜藝》也評價道：“這部電影對激進的政治和文化墮落進行了尖銳的諷刺”，“是壹部承載了直白政治信息的挑釁性作品，展現了本屆奧斯卡頒獎禮所蘊含的挑釁性壹面。”即便在當地，《壹戰再戰》也被視爲本屆奧斯卡角逐中最領先的作品。在被譽爲奧斯卡頒獎禮前哨戰的第83屆金球獎頒獎禮上，該片獲得了音樂/喜劇類的最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女配角等獎項。在第31屆評論家選擇獎頒獎禮上，該片也獨攬了最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本等核心獎項。在3月15日舉行的第98屆奧斯卡金像獎頒獎禮上，《壹戰再戰》能否再次展現驚人實力？不過，其面臨的競爭作品也非同小可。那就是《罪孽者》。因以類型片手法呈現美國黑人曆史而廣受好評的《罪孽者》，獲得了奧斯卡16個獎項的提名，創下了曆屆最多提名記錄。該片還創下了過去15年間北美票房最高（約合4000億韓元）的真人原創電影紀錄。全球收入也超過了3億美元。僅從票房成績看，似乎比《壹戰再戰》更勝壹籌。金泰彥記者 beborn@donga.com