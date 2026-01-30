美國：“在韓國國會批准之前不會達成貿易協議”……李在明：“沉着應對”

美國財政部長貝森特當地時間28日表示：“韓國國會尚未批准貿易協議。在他們批准之前，不會與韓國達成貿易協議。”意思是說，在韓國國會沒有批准對美投資特別法之前，美國對韓國重新徵收25%對等關稅的方針沒有改變，繼續對韓國採取強硬態度。韓國產業通商部長金正官當地時間29日會見美國商務部長盧特尼克等，韓美之間將正式進行關稅追加協商。據悉，韓國總統李在明向談判團下達了“冷靜、平靜應對”的指示，韓國政府內部也有人擔心，如果事態長期化，將對核動力潛艇、修改《韓美原子能協定》等非關稅領域產生負面影響。● 貝森特：“提高關稅有助於情況取得進展”貝森特當天在接受CNBC採訪時表示：“我認爲，（特朗普提高關稅的決定）有助於推動局勢取得進展。”繼前一天美國貿易代表格里爾表示“韓國對自己決定履行的部分沒有取得任何進展”後，關稅談判的關鍵人物接連表明了對韓國的強硬立場。曾是韓美關稅談判主軸的盧特尼克當天出席在美國華盛頓舉行的“李健熙收藏”慶典秀，但沒有就關稅等懸案發表公開言論。結束加拿大日程開始訪問美國的金正官計劃在當地時間29日下午會見美方的對等夥伴盧特尼克。金正官表示：“對於韓國國內的立法推進情況，我們會好好說明，以免產生誤會。對於與美國的合作、投資，韓國政府（的立場）沒有變化，所以會如實說明這些內容。”產業部通商交涉本部長呂翰九也於29日晚前往華盛頓。他計劃會見格里爾，討論數字、平臺及農產品限制等韓國非關稅壁壘的相關問題。預計美國將要求韓國政府消除農產品非關稅壁壘，對美國數碼企業給予公平待遇。● “擔心對核潛艇、《原子能協定》產生負面影響”政府的基調是冷靜應對美國的強硬立場。外交部長趙顯29日在首爾中區韓國新聞中心舉行的寬勳討論會上表示：“難以把（美國重新徵收關稅的方針）看作撕毀協議。今後我們只要向美方好好說明就可以了。”韓國政府官員表示：“美方有可能指出，與日本相比，韓國的投資進展太慢，因此正在準備應對戰略。”不過也有人擔心，由於美國沒有收回強硬立場，如果事態長期化，風波可能會擴大。他們認爲，這將對包括韓國引進核潛艇、擴大核濃縮和核廢燃料再處理權限等安保懸案在內的韓美聯合清單產生全面影響。韓國政府高層人士指出：“安保磋商和關稅磋商是一起進行的，因此一方擱淺和崩潰會給另一方帶來負面影響。應該創造讓磋商良性循環的狀況。”另一政府核心人士也表示：“既然美方提到了提高關稅，也不能完全無視該問題對安保磋商產生的影響。”政府內部也出現了指責對美關稅磋商過程出現管理問題的聲音。特朗普政府把與美韓關稅協議作爲最大成果，韓國政府內部也應該設立控制塔考慮對整個韓美關係產生的影響，但關稅磋商達成後交給各部門，未能及時應對。韓國政府一高層負責人表示：“美國方面不斷積累（不滿）。不是一兩種情況，而是多種情況。在履行關稅磋商的過程中，管理體系崩潰，今後應該好好分析。”尹多彬記者、華盛頓=常駐記者申晉宇 empty@donga.com、niceshin@donga.com