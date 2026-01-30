面對主導對朝防禦“同盟檢驗臺”的韓國軍隊



美國國防部（戰爭部）主管政策的副部長科爾比最近訪韓時雖然吹捧韓國是“模範同盟國”，但他傳遞的信息實際上更接近於“同盟賬單”。



科爾比在美國國防部排名第三，他多次向韓國外交安保負責人強調，韓國應加強自身國防力量，主導韓半島的防衛。正如在科爾比訪韓之前特朗普政府公佈的新國防戰略報告所指出的那樣，韓國應該承擔防禦朝鮮的首要責任。韓國軍方人士分析稱：“說是‘主導’，實際上是在要求韓國增加更多國防費用，全權負責對朝常規防禦。”科爾比是特朗普的“安保策士”、新國防戰略的核心設計者，以他的訪韓爲契機，駐韓美軍的作用從防禦朝鮮轉變爲牽制中國，迎來73週年的韓美同盟迎來重大轉折點。



科爾比的表態可以解讀爲，駐韓美軍可能會以適合牽制中國的海軍和空軍爲主進行重組。部分人還提出撤回漢江以北唯一的美軍戰鬥部隊第210火力旅等地面戰鬥力的方案。也就是說，在向韓國軍隊轉嫁對朝常規防禦的情況下，沒有了在軍事分界線附近的最前方維持大規模美軍戰鬥力的名分和實效性。還有分析認爲，爲了牽制中國，美國本土循環部署到駐韓美軍的前鋒旅有可能轉移到日本或關島等地。



如果這種情況成爲現實，很有可能給朝鮮帶來錯誤信號。朝鮮可能會誤認爲，駐韓美軍的重組、戰時作戰指揮權的加速移交、美國的戰略重心移動等相銜接的“連鎖反應”是韓美同盟遏制力的減弱。如果朝鮮把科爾比的表態解釋爲“韓半島有事時美國介入意志的倒退”，有可能助長其對韓挑釁的誘惑。



這就是政府和軍隊比任何時候都更應該全力加強應對態勢和自強力的原因。當務之急是通過“韓國型三軸體系”的早期戰鬥力化，具備獨自應對朝核的能力。分秒必爭的探測、追蹤和防禦、打擊朝鮮核導彈的體系的完善，是堅定的對朝遏制力核心中的核心。爲此，需要充分持續的國防費投資和超越理念及政派的朝核應對政策的一貫性。



結合人工智能和無人機等尖端技術的部隊、戰鬥力結構的全面重新設計也要跟上。在西北島嶼和非軍事區等最前方接敵地區，應該儘快構建尖端無人監視體系和即時響應打擊系統聯動的高度應對體系。同時，不能再固守以兵力爲中心的戰爭模式。應該通過精密打擊、遠程火力、無人戰鬥體系等儘快填補“兵力斷崖”造成的戰鬥力空白，加倍努力劃時代地提升對朝不對稱力量。



堅決應對意志的重要性也不能忽視。面對朝鮮的挑釁，如果軍方因政治判斷等遲疑不決，對朝威懾的可信度將受損，朝鮮無疑會更大膽地策劃軍事冒險。韓國軍方人士強調：“應該調整作戰應對態勢，讓朝鮮產生挑釁後立即遭到數倍報復的算計和恐懼感。”



特朗普政府發表新國防戰略報告和科爾比訪韓提醒我們，韓美同盟不是“免費保險”，而是以能力爲基礎的合約。面對主導對朝防禦的“同盟檢驗臺”，韓國軍隊的至高課題是儘快確保自強。以自尊心爲先導的不成熟的自主國防論無異於賭上安保的賭博。

