張東赫最終將韓東勳除了名……重蹈尹錫悅“獨斷專行”前轍的國民力量黨



國民力量黨29日將前代表韓東勳除名。國民力量黨當天表示，現任代表張東赫等9名領導層人士參加表決，以7人贊成、1人反對、1人棄權作出了上述決定。這距離該黨倫理委員會以韓東勳的家人2024年9月至11月在黨員匿名留言板上集中上傳誹謗尹錫悅前總統夫婦的文章爲由表決除名僅過了14天。以尹錫悅執政的2022年時任黨代表李俊錫事實上被趕下臺起，到目前爲止，黨代表和緊急對策委員長已經更換9次，這次則是將前代表除名。



當天的除名是在包括初選再選議員小組和重量級人物在內的黨內有人指出“除名就過分了”的情況下進行的。當然，在留言板爭議發生一年多來，韓東勳連是否屬實都沒有公開，一直裝作自己沒有錯的樣子，對此負有首要責任。韓東勳批評倫理委員會沒有聽取自己的解釋，但又沒有申請再審，其實是自行放棄了分辨是非的機會。



但是，張東赫本人也曾在韓東勳體制下擔任最高委員的2024年表示：“如果在匿名留言板上連這種程度的（批評）都不能上傳的話，爲什麼要設立匿名留言板呢？”但事到如今，卻以“損害黨的名譽”爲由予以除名，不得不讓人懷疑此舉是否具有說服力。



更何況，國民力量黨從未對試圖通過“深夜閃電行動”將競選產生的總統候選人金文洙替換爲前國務總理韓德洙的“陰謀劇”給予任何懲罰。去年，黨務監查委員會以“不能正當化的非法行爲”爲由，要求主導交替的時任緊急對策委員長權寧世和選舉管理委員會委員長李亮壽停止黨員權3年。倫理委員會卻在沒有懲戒的情況下替他免了罪。太沒有平衡性。



韓東勳被除名的三天前，倫理委員會對一直批評張東赫的親韓派前最高委員金鐘赫下達了勸退處分。他們認爲“強迫所有人發出同樣的聲音是法西斯主義”是侮辱性的，還提出了“不能攻擊黨員自由意志的總和——代表”的理論。這不得不說是要把黨代表打造成批判禁地的詭辯。



這讓人想起了對批評充耳不聞、自以爲是的運營國政的尹錫悅的行爲。尹錫悅指責執政黨內部要求解決夫人金建希風險是背叛行爲。結果，他的周圍只剩下盲目追隨或一貫“不聞不問式沉默”的參謀和議員，出現了與時代相悖的戒嚴結果。



張東赫提出了此前在韓國政治史上幾乎沒有聽到的黨性，即對黨的忠誠。應該反思一下，是不是這種看法造就了最近不允許對自己進行批評的狀況。目前，反對彈劾尹錫悅者佔據了國民力量黨領導層的主要職務，張東赫的親信們公然對持不同意見的議員們說“說話小心點”。不允許自由討論、批評、意見分歧的政黨是否具備談論自由民主的資格，這是個疑問。

