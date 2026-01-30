特朗普劍指伊朗領導層，“比委內瑞拉行動時更大的艦隊正在前往”

美國總統特朗普在中東部署了比趕委內瑞拉總統馬杜羅下臺行動時更大規模的軍事力量，再次向伊朗施壓，要求伊朗立即棄核。美國有線電視新聞網（CNN）28日報道稱，特朗普正在考慮空襲伊朗最高領導人哈梅內伊等伊朗領導層和核設施的方案。特朗普28日通過“真實社交”表示：“以偉大的‘亞伯拉罕·林肯’航空母艦爲首的巨大艦隊正在駛向伊朗。比派往委內瑞拉的規模還要大。”他還說：“美軍艦隊已經做好必要時迅速、暴力地執行任務的準備。迅速回到談判桌前，達成公正、公平的‘禁止核武器’協議吧。時間快到了。”● 特朗普加大伊朗棄核施壓至最高潮特朗普去年6月與以色列一起對伊朗進行了大規模空襲。在當時被稱爲“12日戰爭”的武裝衝突過程中，美軍動用B-2隱形轟炸機和掩體炸彈摧毀了伊朗核設施。特朗普還聲稱：“他們（伊朗）沒有達成協議，就有了大規模破壞，下次攻擊將更加嚴重。”美國國務卿魯比奧當天出席聯邦參議院聽證會，強調從去年12月28日開始一直持續到最近的伊朗反政府示威與以往不同。他預測說：“反政府示威者的核心不滿——經濟崩潰不可能得到解決，因此示威今後將再次點燃。”他還表示，針對伊朗政府的挑釁徵兆，需要“先發制人的防禦”，強調在中東部署美軍航母編隊的必要性。他還表示：“必須防範伊朗攻擊3萬至4萬名美軍駐紮的地方。”最近，美國正在伊朗附近集結海軍和空軍力量。據路透社、英國廣播公司（BBC）等媒體報道，部署在印度太平洋地區的“亞伯拉罕·林肯”號核動力航母編隊已經進入海灣海域。據悉，航母戰鬥羣中包括可躲避敵人雷達網的最新型隱形戰鬥機F-35C等約70架艦載機、3艘搭載戰斧巡航導彈的驅逐艦、核動力潛艇等。空軍戰鬥力也在加強。F-15戰鬥機、空中加油機編隊也已抵達中東。據飛機追蹤網站“飛行雷達24”透露，在伊朗領空附近觀測到了P-8“海神”海上巡邏機和各種無人機的活動。英國王家三軍研究所軍事科學理事馬修·薩維爾分析稱，“從目前的戰鬥力態勢來看，除了埋藏最深的設施外，美國幾乎可以打擊伊朗境內所有目標”。● 美國有線電視新聞網：“正在考慮攻擊哈梅內伊等伊朗領導層”美國有線電視新聞網援引熟悉特朗普政府情況的消息人士的話報道說：“關於限制伊朗核計劃和彈道導彈的討論沒有取得進展，特朗普正在考慮對伊朗指揮部、殺害示威者的負責人、核設施等進行大規模攻擊。”不過，英國廣播公司預測，哈梅內伊等伊朗領導層大幅加強了人身安全保護，斬首行動等比“12日戰爭”當時更加困難。薩維爾預測：“雖然可以看到伊朗政權迎來最後階段的過程，但這個過程可能需要數月或數年時間。”伊朗政府當天向美國表示，“已做好強力應對侵略的準備”，但表示可以參加核談判。伊朗外交部長阿拉格奇在社交媒體上寫道：“伊朗一直歡迎互利、公正、平等的核談判。”但預計伊朗政府很難接受美國要求的停止鈾濃縮活動。因爲伊朗政府一直將本國核計劃宣傳爲抵抗西方的象徵，在這種情況下，放棄核計劃有可能導致喪失政權基礎。以色列國家安全研究所研究委員丹尼·希特里諾維茨27日在接受《華爾街日報》採訪時預測說：“伊朗最高領導人不會讓妥協觸及政權的基礎。伊朗不會放棄鈾濃縮。”巴黎=常駐記者劉根亨、張恩智記者 noel@donga.com、jej@donga.com