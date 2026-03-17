美國棒球隊的鋼鐵防線成功壓制了多米尼加共和國的“核心打線”。在這場名副其實的決賽預演中獲勝的美國隊，距離時隔9年再奪世界棒球經典賽（WBC）冠軍僅壹步之遙。美國隊16日在佛羅裏達州邁阿密龍迪波公園舉行的2026年世界棒球經典賽半決賽中，以2比1力克多米尼加共和國，闖入決賽。連續三屆晉級決賽的美國隊，將于18日在同壹場地與意大利隊和委內瑞拉隊之間的勝者爭奪冠軍。美國隊曾在2017年首次捧起冠軍獎杯，但在2023年決賽中不敵大谷翔平（32歲，洛杉矶道奇隊）領銜的日本隊，衛冕失敗。這場被視爲奪冠熱門的兩隊之間的強強對話，當天憑借三支壹分本壘打完成了所有得分。率先得分的是多米尼加共和國。胡尼奧爾•卡米內羅（23歲，坦帕灣光芒隊）在第二局下半面對去年美國職棒大聯盟（MLB）國聯賽揚獎得主保羅•斯基內斯（24歲，匹茲堡海盜隊），轟出左外野Solo炮，提振了士氣。這是多米尼加隊在本屆賽事中擊出的第15支本壘打，刷新了單屆賽事最多本壘打紀錄。然而此後，美國投手群展開了滴水不漏的投球。包括斯基內斯在內，共7名投手聯手投滿9局，僅被擊出8支安打，送出1次四壞球，失1分。此前5場比賽狂轟51分的多米尼加打線，當天僅得1分。投手們穩住陣腳的同時，擊球員也及時發力。0比1落後的第4局，首位擊球員貢納•亨德森（25歲，巴爾的摩金莺隊）面對對方先發投手路易斯•塞維裏諾（32歲，奧克蘭運動家隊），纏鬥9球後，轟出右外野方向Solo炮，將比分扳成1比1平。隨後壹出局後，羅曼•安東尼（22歲，波士頓紅襪隊）面對換上的投手格雷戈裏•索托（32歲，匹茲堡海盜隊），將壹記中路沈球轟出右中場圍牆，實現反超。此後雙方投手展開膠著的投手戰。決定這場勝負難料比賽的，竟是裁判令人錯愕的壞球判定。多米尼加隊在1比2落後的第9局下半迎來兩人出局三壘有人的扳平良機。美國終結者投手梅森•米勒（28歲，聖叠戈教士隊）在滿球數時投給赫拉爾多•佩爾多莫（27歲，亞利桑那響尾蛇隊）的第8球，是壹顆明顯的偏低滑球。根據大聯盟投球分析系統“Statcast”的數據，該球也遠偏離好球區。但主審卻判定此球爲好球，比賽就此戛然而止。多米尼加隊主教練阿爾伯特•普霍爾斯賽後謹慎表示：“不想糾結于最後壹投，也無意指責任何人。”美國隊主教練馬克•德羅薩則表示：“希望下屆賽事能引入壞球•好球自動判定系統（ABS），以避免此類爭議。”趙英宇記者 jero@donga.com