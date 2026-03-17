爲了結束戰爭的戰爭?



第一次世界大戰經常被稱爲“爲了結束一切戰爭的戰爭”。當然，它不僅沒有終結戰爭，反而成爲走向下一次大戰的踏腳石。早在公元前4世紀，馬其頓的亞歷山大大帝在征服半個世界、試圖建立統一帝國時，或許也抱有類似的理想。當然，他沒有成功。他死後，圖謀分裂的戰爭再度開始。



想要統一爲一個國家、文化圈的戰爭有可能結束戰爭。從韓國曆史上的統一王國時代、中國的統一王朝、日本的德川幕府時代來看，就是如此。但是，像高句麗這樣強大的王國的形成還引發了隋唐的進攻，像隋唐一樣，通過統一獲得的自信會發展成侵略戰爭。



經過無數次嘗試，人類還沒有找到結束戰爭的方法。也許永遠也找不到。這就是現實，還有更可怕的真理。隨着經濟體制的全球化，局部戰爭不再是局部戰爭。每一場戰爭都會對世界經濟和個人生活產生極大的影響。也就是說，所有局部戰爭都存在升級爲國際戰爭、世界大戰的危險。



21世紀世界需要擔心的課題不是防止戰爭，而是防止戰爭的擴散。俄烏戰爭實際上已成爲國際戰爭，但表面上看來卻是勉強阻止了戰爭擴大。然而，美伊戰爭正向着國際戰爭不斷挺進。世界將會在最後階段尖叫着停下腳步，還是拋開戰爭的目的、名義與正義的爭論，爲了生存而選擇自私與極端的行爲，正站在類似“弱雞遊戲”的十字路口。



不存在解決方法，只有戰事擴大的理由不斷堆積。現在還有希望就此止步。但即使成功止步，世界也將從此進入一個階段：戰爭的名義失去作用，現實將壓倒一切。

