“可能推遲與中國舉行會談”，特朗普敦促中國派兵

美國總統特朗普當地時間15日再次向中國施壓，要求中國派遣軍艦，以確保中東原油的核心運輸通道霍爾木茲海峽的安全運行，並提及可能推遲原定於本月末至下月初與中國國家主席習近平舉行的首腦會談。他當天在接受英國《金融時報》電話採訪時表示，“中國通過霍爾木茲海峽進口90%的原油”，再次強調了中國積極參與的必要性。他還提到美中首腦會談剩下的時間，“兩週是很長的時間。（會談）也有可能延期”。對此，有評價認爲，特朗普對海峽封鎖長期化和高油價的擔憂加大後，表現出了焦慮。還有分析認爲，中國一直大量購買伊朗產原油，是霍爾木茲海峽原油運輸的主要受益者，因此特朗普強調中國應積極出面解決事態。也有可能認爲，因爲中國同伊朗在外交上關係密切，所以把中國拉進來有助於霍爾木茲海峽的穩定。特朗普同一天從私宅海湖莊園所在的佛羅里達州返回華盛頓的專機“空軍一號”上，就組建霍爾木茲海峽護衛聯合問題表示：“已要求大約7個國家參與，並得到了積極迴應。”這比之前提到的韓國、中國、日本、英國、法國等5個國家增加了兩個。特朗普沒有提到兩國的名稱，只是表示，“不管我們是否得到援助，我們只能說這一點。我們會記住（有沒有參與）”。這是在再次強烈施壓，要求派遣軍艦等以保障霍爾木茲海峽的安全運行。特朗普在接受《金融時報》採訪時提到了盟國北約，並警告稱：“如果（就霍爾木茲海峽的穩定措施）沒有迴應或作出否定反應，將對北約的未來產生非常壞的影響。”美國能源部長克里斯·賴特15日在接受美國ABC電視臺採訪時敦促亞洲主要國家參與。他表示：“通過霍爾木茲海峽享受能源收益的國家最上面，有中國、日本、韓國、亞洲所有國家。世界各國參與的廣泛聯盟爲重新開放海峽進行合作，這是相當合乎邏輯的。”相反，中國官方媒體《環球時報》在16日的社論中指出：“這是有人（美國）放火後，要求世界共同滅火，並分擔費用。”分析認爲，這一表態指美國欲把此次戰爭的責任和後果轉嫁給其他國家，因此事實上表明瞭拒絕之意。華盛頓=常駐記者申晉宇、北京=常駐記者金哲中 niceshin@donga.com、tnf@donga.com