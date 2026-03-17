《Golden》閃耀奧斯卡…韓國文化周啓幕，防彈少年團壓軸

“《K-POP：獵魔女團》彰顯韓國文化自豪感。”（英國BBC廣播公司）以韓國文化爲藍本創作的奈飛動畫片《K-POP：獵魔女團》15日（當地時間）在美國電影界最具權威的“學院獎”（奧斯卡）頒獎典禮上榮獲最佳動畫長片獎和最佳原創歌曲獎，榮膺雙冠王。由韓裔導演和作曲家創作的動畫及歌曲在奧斯卡上獲得相關獎項，尚屬首次。當晚的奧斯卡舞台上，當融合韓國傳統樂器與舞蹈元素的《K-POP：獵魔女團》主題曲《Golden》響起時，萊昂納多•迪卡普裏奧等全球明星揮舞應援棒跟唱的畫面也通過直播傳遍世界。適逢21日本周末防彈少年團（BTS）在首爾光化門舉行複出演唱會前夕，《K-POP：獵魔女團》在奧斯卡的捷報傳來，輿論評價全球視線聚焦韓國的“韓國文化黃金周”就此拉開帷幕。● 席卷奧斯卡的“獵魔女團”熱潮在洛杉矶杜比劇院舉行的第98屆奧斯卡頒獎典禮上，《K-POP：獵魔女團》擊敗迪士尼的《瘋狂動物城2》、皮克斯工作室的《埃利奧》等強勁對手，榮獲最佳動畫長片獎。隨後，《Golden》也作爲K-POP歌曲首次摘得最佳原創歌曲獎，將這股全球熱潮推向頂峰。《K-POP：獵魔女團》與《Golden》在頒獎典禮前就被視爲最有力的獲獎候選。美國娛樂雜志《綜藝》曾指出：“最佳動畫長片和最佳原創歌曲是今年奧斯卡最無懸念的獎項。”《K-POP：獵魔女團》與《Golden》此前在今年1月已斬獲美國金球獎和評論家選擇獎的最佳動畫片和最佳歌曲獎，《Golden》上個月還在格萊美獎上成爲首支獲得“最佳視覺媒體歌曲”獎項的K-POP作品。《K-POP：獵魔女團》的全球人氣在當晚頒獎禮的特別演出中也得到充分體現。演出以韓國歌手的板索裏表演拉開序幕，隨後，頭戴紗帽的男舞者和身著韓服的女舞者登場，如同動畫中的男子組合“獅子男孩”壹般，點燃了現場氣氛。最精彩的瞬間莫過于女團“亨特麗克斯”激情演唱《Golden》時，台下就坐的好萊塢明星們齊刷刷舉起黃色應援棒。演員迪卡普裏奧、艾瑪•斯通、當晚榮獲最佳男主角的邁克爾•B•喬丹，以及導演史蒂文•斯皮爾伯格等人，都手持應援棒，面帶燦爛笑容，跟著哼唱。當天頒獎禮紅毯上，爲動畫中振宇壹角配音的演員安孝燮現身時，也引發了震耳欲聾的歡呼和閃光燈的洗禮。● “韓國文化已成西方頒獎禮常客”《K-POP：獵魔女團》榮獲雙冠王後，海外媒體也對K-POP的成就贊不絕口。美國《華爾街日報》評價稱：“作品處處融入了韓國美術和民俗元素，將風靡全球的K-POP影響力提升至新維度。”有分析認爲，此次奧斯卡獲獎標志著自去年以來持續的《K-POP：獵魔女團》全球熱潮達到頂峰。去年6月公開的《K-POP：獵魔女團》，僅兩個月便登頂奈飛電影觀看時長曆史榜首，引發“全球獵魔女團現象”。影片中出現的韓國傳統和韓食也引發廣泛關注，爲韓國文化的進壹步普及做出巨大貢獻。英國廣播公司注意到，《K-POP：獵魔女團》問世之際，正值全球對韓國文化的需求激增。英國廣播公司分析指出：“如今，防彈少年團和BLACKPINK等K-POP團體已成爲西方主流頒獎禮的常客。由多國籍成員組成的Stray Kids等新生代團體，正成爲引領外交和經濟發展的軟實力。”事實上，韓國文化如今在統指美國文化産業頂級獎項的“EGOT”中捷報頻傳。EGOT指的是美國大衆文化四大頒獎禮——電視界的艾美獎（Emmy）、流行音樂界的格萊美獎（Grammy）、電影界的奧斯卡獎（Oscar）以及舞台藝術（音樂劇等）界的托尼獎（Tony）。自2020年電影《寄生蟲》榮獲包括最佳影片在內的六冠王，2021年尹汝貞憑借《水芹菜》摘得奧斯卡最佳女配角獎後，《K-POP：獵魔女團》再次爲韓國贏得殊榮。美聯社報道稱：“《K-POP：獵魔女團》再次證明了韓國文化的全球影響力。”金泰彥記者、金道研記者 beborn@donga.com、repokim@donga.com