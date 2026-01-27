“將按計劃建設新核電站”……現在的關鍵是管理矛盾



韓國政府26日表示，根據去年2月朝野協商確定的“第11次電力供需基本計劃”，將按原計劃推進兩座核電站和一座小型模塊核反應堆的建設。爲了實現“人工智能三大強國”的目標和維持製造業強國地位，決定追加建設低廉、無溫室氣體排放的核電站。李在明總統上週表示：“國民輿論壓倒性地需要核電。預告的改變“脫離核電”基調如實地反映在政策上。



氣候、能源、環境部長金星煥表示：“不久後，韓國水力原子力將開始公開徵集2.8GW規模的大型核電站用地，並計劃在2030年代初得到許可，於2038年左右竣工。”根據最近國民輿論調查結果，認爲應該建設新核電站的應答者，在韓國蓋洛普的調查中佔69.6%，在真實尺度的調查中佔61.9%。金星煥表示，“現有的核電站也可以在安全運行範圍內靈活運行”，打開了延長老舊核電站壽命的可能性。



此次決定徹底消除了重視新再生能源的現政府擔心核電站建設會停止的憂慮，因此值得歡迎。但管理矛盾等需要解決的問題也堆積如山。過去每次選定核電站用地時，相關地區居民都會分成贊成和反對兩派，經歷嚴重的矛盾。政府政策突然改變，計劃化爲烏有，給地區社會留下深深的傷口。



將核電站生產的電力供應給相隔遙遠的產業設施，也是一項艱鉅的工作。從東海岸連接首都圈的280公里超高壓輸電線路的最終區間——京畿道河南市東首爾變電所的增設工作被推遲了8年，至今仍未解決選址問題。最近，韓國電力和京畿道就新建地方道路地下鋪設電網達成協議，多少有些鬆了一口氣，但龍仁半導體產業集羣所需的電力供應問題仍然存在。



對於身爲世界製造業強國、化石燃料卻全部依賴進口、新再生能源生產效率也不高的韓國來說，把核電站作爲基礎電力是不可避免的選擇。特別是，此次決定讓李在明政府擺脫了消耗性“擺脫核電、減少核電”爭議，確認了以現實爲基礎的實用能源領導力，意義重大。現在應該集中力量減少社會矛盾，以便最有效地利用好不容易確保的能源資源。

