U-23韓國足球，10人應戰不敵越南遭沖擊性敗北…日本4-0勝中國實現二連冠

賽前球員們常說：“對日本，連石頭剪刀布都不能輸。”韓國與日本的體育對決，就是如此關乎自尊心的較量。然而，曾被稱爲“亞洲猛虎”的韓國足球，正日益顯露出落後于日本的態勢日本足球代表隊25日在沙特阿拉伯吉達舉行的2026年亞足聯（AFC）23歲以下（U-23）亞洲杯決賽中，以4比0完勝中國，達成了總計第三次奪冠。日本以2028年洛杉矶（LA）奧運會爲目標，主要組建了21歲以下球員爲主的隊伍，仍創下史無前例的二連冠，並刷新了賽事最多奪冠紀錄。相反，韓國在本屆賽事中徹底暴露了羞愧的原貌。時隔6年，自2020年泰國賽事後再度挑戰奪冠的韓國，在半決賽中以0比1敗給了以年輕兩歲的球員爲核心的日本。接著在24日舉行的三、四名決賽中，在點球大戰後屈膝于由金相植主教練（50歲）率領的越南隊，最終僅位列第四。考慮到此前男子U-23國家隊對陣越南取得6勝3平的壓倒性優勢，這壹結果具有沖擊性。雖然官方記錄爲“平局”，但實質上是10場比賽以來的首次敗北。由李敏成主教練（53歲）指揮的韓國隊，當天在控球率上以76%大幅領先越南（24%）。射門次數上也以32次壓制了越南（5次）。但缺乏決定性的射門能力。韓國隊最終未能突破因壹人被罰下而10人應戰的越南隊的密集防守，在2比2結束常規時間後，于點球大戰中以6比7告負。在持續到第七名點球手的點球大戰中，壹次都未能撲出點球的門將黃在潤（23歲•水原FC）在賽後于社交媒體上留下了道歉文字。自去年5月起執掌U-23國家隊的李敏成教練，未能展現出明確的戰術特色，也未能激發球員的鬥志。韓國隊在本屆賽事6場比賽中，除與伊朗的小組賽首輪外，其余所有比賽均有失球，且有3場比賽未能取得進球。在小組賽0比2完敗于烏茲別克斯坦隊後，KBS解說委員李榮杓（49歲）曾批評稱“即使追加失球後也未見逆轉比賽的意志”，球隊的精神力也受到質疑。反觀日本隊以平均年齡約20歲的年輕隊伍，在6場比賽中打入16球僅失1球，展現了高完成度的比賽能力。評價認爲其系統化的培養體系正在見效。日本自1993年J聯賽創立之初，便提出“百年構想”，精心打造了各年齡段培養體系。韓國直至2024年才公布“MIK項目”開始追趕，但尚未見到成效。有意見指出，由于韓國優先考慮關乎年輕球員“兵役特惠”的亞運會來組建隊伍，主教練難以根據長期計劃植入戰術。通常亞運會兩年後舉行奧運會，因此主教練若想完成合同期，必須在亞運會取得好成績。兩年前在此項兼作巴黎奧運會預選賽的賽事八強賽失利，導致40年來首次未能晉級奧運會正賽的當時國家隊主教練黃善洪（58歲）卸任時也曾發聲表示：“年齡層國家隊應以4年周期運作。”在與日本的對決中處于劣勢，成年國家隊也是如此。由洪明甫教練率領的韓國成年國家隊也在去年7月的2025年東亞足球聯盟（EAFF）E-1錦標賽（東亞杯）男子組最後壹場比賽中，以0比1負于日本。這是史上首次韓日A級比賽三連敗。最近10場對陣記錄也是2勝3平5負處于劣勢。考慮到現在的U-23世代幾年後將成爲成年國家隊的主力，有人擔憂兩國間的足球差距可能進壹步拉大。韓鍾浩記者 hjh@donga.com