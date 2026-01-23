阿特拉斯提出的關於未來的“不愉快”問題



儘管全球最大的信息技術展“CES 2026”已經落幕，但最近無論見到誰，話題都是從人型機器人“阿特拉斯（Atlas）”開始，又以阿特拉斯結束。現代汽車憑藉機器人子公司“波士頓動力”推出的阿特拉斯，提出了作爲“物理人工智能”企業的願景，市值也輕鬆地突破了100萬億韓元。確實，當地時間5日公開的阿特拉斯，其表現足以令世人震驚：從俯臥起坐的動作、自然流暢的步伐，到肩膀和膝關節旋轉超過180度，無不令人驚歎。可不只是單純的華麗。它拿起東西放在頭上，或做出像擰螺絲一樣的動作等，都讓人們對阿特拉斯未來在工廠中工作的場景深信不疑。



事實上，人形機器人已不是第一次亮相。特別是中國機器人企業展示的人形機器人非常絢爛。他們通過“功夫”和“舞蹈”吸引了人們的視線，但是對於能否立即在工廠使用的提問，他們沒能作出回答。與此相比，阿特拉斯的發展藍圖非常明晰。它展示了可以在製造現場重複作業的能力，並明確表示，2028年的實際投入時間和適用的現場都是美國喬治亞州的電動汽車專用法人“美國超級工廠”。這也是明確地宣佈，技術可以立即轉換爲“勞動”。



但阿特拉斯同時提出了關於我們未來的不愉快的問題。阿特拉斯可以提供24小時不間斷的相同質量的勞動。不需要上調工資，也不會有獎金談判。即便通過了比《黃色信封法》（工會及勞動關係調整法第二、第三條修訂案）更厲害的法律，也不會作爲爭議主體站出來。這樣的機器人和人類現在能在同一個現場一起工作，並展開競爭嗎?



特斯拉首席執行官馬斯克本月出演播客《Moonshot》時表示：“在3年內，人形機器人可以代替醫生。不要去讀醫科大學！”他還斷言：“機器人負責體力勞動，人類與人工智能比拼思考能力的時代即將到來。”雖然難以預測馬斯克的發言能有多快成爲現實，也沒有必要陷入無謂的恐懼之中，但很明顯，我們的角色需要改變。在人形機器人的浪潮面前，人類勞動的競爭力不在於速度和體力。歸根結底，只能是判斷、責任和應對例外情況的能力。無法從“用手用腳”的勞動轉移到“決定和管理”的勞動領域，只能迅速被取代。這就是不能再推遲重新設計韓國教育課程的原因。



工會也處於十字路口。在3月《黃色信封法》即將實行之際，雖然預告了“春鬥”戰線的擴大，但真正令人害怕的也許就是像我們的機器人。再加上阻止引進機器人的戰略不會持續太久。因爲技術越是抵抗，迂迴的速度就越快。亞馬遜物流中心已經部署了100萬臺以上的機器人，奔馳生產線也投入了機器人。工會的作用也應該改變爲如何重新定義人類的作用，設計“機器人之後的勞動”。



我們將守護什麼樣的勞動，改變什麼。2026年1月，不應迴避阿特拉斯提出的令人不快的問題。

