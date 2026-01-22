當庭逮捕！韓前國務總理韓悳洙涉嫌協助內亂壹審被判處有期徒刑23年

因涉嫌協助前總統尹錫悅宣布“12•3”緊急戒嚴狀態而被移交審判的前國務總理韓悳洙，在壹審中被判處23年有期徒刑，並被當庭逮捕。同時，司法機關首次判定宣布緊急狀態和發布戒嚴令等行爲屬于內亂行爲。21日，首爾中央地方法院刑事合議33庭（庭長法官 李鎮寬）對涉嫌內亂重要任務從事等罪名的前總理韓悳洙表示：“12•3內亂是由國民選舉産生的權力者尹錫悅及其追隨勢力等發動的自上而下的內亂，即親衛隊政變。被告人是在認爲內亂可能成功的想法下，無視自身的義務和責任，選擇作爲其中壹員參與。”法庭闡明了有罪判決的理由。將緊急狀態定性爲內亂的審判庭，當天以有毀滅證據之虞爲由，對前總理韓悳洙實施了當庭逮捕。法庭指出：“12•3內亂的違憲性，無法與自下而上的內亂相提並論。因爲國民選舉出的權力者通過內亂行爲，從根本上動搖了人們對民主和法治的信念本身。”這意在說明，相比前總統全鬥煥、盧泰愚所犯的內亂罪，應予以更嚴厲的處罰。這也是對爲何判處比內亂特檢（特別檢察官 趙恩錫）求刑的15年有期徒刑更重刑期的解釋。法庭還補充道：“雖然未發生死亡事件，且內亂在數小時內結束，但這是赤手空拳的國民爲對抗武裝軍人守護國會的勇氣所致。因此無法深入考慮危害輕微或持續時間短等情節。”韓悳洙前總理僅表示：“將謙遜地遵從審判長的決定。”關于因緊急戒嚴狀態而構成內亂罪的問題，法庭判定：“尹錫悅和金龍顯（前國防部長官）以擾亂國憲爲目的發布了戒嚴令。他們動用了多數軍警，占領並控制國會等場所的出入，行使了足以危害某壹地區安甯的威力。”此外，法庭就韓悳洙前總理爲完備戒嚴正當性而召集國務會議的行爲表示：“被告人認識到尹錫悅宣布緊急狀態的意志非常堅定，並對此必要性和正當性表示同意，從而形式上滿足了國務會議的程序性要求，從事了內亂行爲的重要任務。其不僅沒有查明12•3內亂的真相，反而爲了隱藏戒嚴意圖並使其看似合法程序，制作了虛假公文，並在憲法裁判所作了僞證。”當天，法庭認定對韓悳洙前總理適用的內亂重要任務從事嫌疑，以及事後撰寫戒嚴宣布文的行爲所涉及的制作虛假公文、違反《總統記錄物管理法》、損壞公用文書嫌疑，以及在憲法裁判所對前總統尹錫悅的彈劾審判中作僞證稱“不知曉戒嚴宣布文”等所有嫌疑均成立。對此判決，共同民主黨表示“這是曆史面前理所當然的結果”，國民力量黨則表示“期待根據憲法和法律得出最終判斷”。宋慧美記者、呂根鎬記者 1am@donga.com、yeoroot@donga.com