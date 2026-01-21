爲什麼特朗普剩餘3年任期更令人緊張



美國總統特朗普當地時間20日迎來再次執政一週年。在過去的一年裏，他的每一句話、每一篇社交媒體留言，都令全球經濟和安全體系坐上了過山車。在此過程中，特朗普作出了很多罕見甚至令人震驚的決定。“他真的會這麼幹嗎？”其令人置疑的措施也有不少付諸實施。顧名思義，“不會吧”成爲“現實”的情況很多。



在執政第一期（2017年1月至2021年1月）時，特朗普還比較慎重。當時，他也對中國等國家施加貿易壓力。但直到執政第二年的2018年，才採取了指定爲匯率操縱國並徵收鋼鐵關稅等實際措施。因此，也有很多人評價稱“只是嘴上說說而已”。



但從開始第二個總統任期的去年2月起，特朗普以“關稅炸彈”打開了全球通商戰爭的大門。對韓國、日本、歐盟等核心同盟也徵收了高額關稅。雖然美國內外都提出了憂慮和批評，但他並不介意。他還赤裸裸地向同盟施壓，要求“向美國投資”，吸引大規模投資。



他在外交安保領域也多次發出全球性衝擊波。去年6月，美國曆史上首次空襲“宿敵”伊朗本土。今年年初，他通過軍事行動抓捕了委內瑞拉總統馬杜羅，並將其押送到美國。“驅逐馬杜羅”表明，特朗普正在速戰速決地履行自己的計劃。在去年12月4日公開的新國家安全戰略中，特朗普政府強調加強在西半球的影響力。短短一個月內，美國就對該地區代表性的反美國、親中國的國家委內瑞拉進行了整頓。



最近，國際社會對特朗普大聲索要的格陵蘭島合併和伊朗政權更迭表示真正的不安。如果是過去，特朗普總統的發言不會令人太在意，或許會無視，但現已經讓全世界緊張起來。另外，“特朗普總統完全有可能這樣做”的分析佔上風。



特朗普的這種果斷、不，過激的行動是從哪裏來的呢？首先，不可預測性、認可欲望、徹底追求利益等其本人特有的傾向起到了作用。與執政第一期不同，他周圍沒有具備專業性和經驗的人士，即所謂的“大人軸心”也是一大原因。現在，在他身邊，以忠誠爲核心的“MAGA（讓美國再次偉大）陣營”人士佔絕大多數。



但最核心的是特朗普總統沒有連任的機會。因爲沒有下一個任期，所以可能會產生果斷、強行推進自己想要的政策的動機。實際上，專家們一致認爲：“第二個任期的美國總統具有很強的承擔第一個任期時避免的風險的傾向。”另外，據說很多情況下，他都會留下屬於自己的“歷史遺產”。例如，前總統奧巴馬也成功連任，在任期末的2015年推進了“伊朗核協議”等爭議較大的政策。



這表明，朝美對話、駐韓美軍、美中關係等對韓國安保和經濟產生巨大影響的焦點問題，在特朗普剩下的任期內可能會發生巨大變化。也就是說，特朗普的傾向和“沒有下一個任期”的特性，完全有可能引發我們難以預測的變化。這意味着，韓國需要制定多個層面的“應急計劃”。

