韓國與意大利決定在人工智能、航天、半導體等領域開展合作……“創造科學-技術強國的協同效應”

李在明總統和意大利總理梅洛尼19日在青瓦臺舉行首腦會談，決定加強人工智能、航空航天、半導體、核心原材料等領域的產業合作。兩國以首腦會談爲契機，簽署了半導體產業合作諒解備忘錄等3項備忘錄。這是李在明12月29日回到青瓦臺後迎來的第一位外國首腦，也是李在明政府上臺後第一位歐洲首腦訪韓。● 李在明：“科學強國意大利與技術強國韓國創造協同效應”李明博在當天首腦會談結束後的聯合媒體發表中表示：“雙方一致同意，將兩國關係進一步發展到符合戰略伙伴關係這一名稱的未來指向性水平。”梅洛尼表示：“我們承諾將對整個產業和經濟作出最大的努力。將再次與韓國維持更加堅固的同盟關係。”兩國首腦決定在貿易、科學、文化及人員交流、世界和平與穩定等4個領域加強合作。李在明表示：“貿易領域的合作將進一步擴大到與兩國經濟規模和品牌力量相匹配的水平。雙方一致同意，將兩國企業參與的韓意商務論壇打造成創造新機會的平臺和企業的困難諮詢窗口。”李在明就科學領域在首腦會談上的開場白中強調：“依靠科學強國意大利的傳統優勢和技術強國大韓民國的核心DNA，兩國齊心協力，將創造出巨大的協同效應。”兩國首腦另行簽署的《韓意聯合媒體聲明》中還包括，“兩國首腦再次確認了實現韓半島完全無核化和永久和平與穩定的意志”。李在明表示：“兩國在國際舞臺上共享價值，是共同應對全球性挑戰的友邦國家。將超越緩和韓半島緊張局勢，共同維護世界和平的價值。”此外，兩國首腦還決定以2月份舉行的2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會爲契機，謀求增進友好。李在明表示：“我特別囑咐梅洛尼總理關注訪意韓國選手和國民的安全。特別感謝您承諾親自訪問我們運動員村。”兩國當天簽署了包括半導體產業領域合作備忘錄在內的災難管理及市民保護合作、文化遺產及景觀保護等3項備忘錄。半導體備忘錄的內容包括激活兩國間商務合作和共享供應網相關信息。● “新政府上臺後初次訪韓的歐洲首腦”李在明在當天的首腦會談開場白中表示：“這是這一屆韓國政府上臺後歐洲國家首腦首次訪韓。我們剛剛把總統辦公室在一度搬到別的地方後回到原來的位置沒幾天，這是回到這裏後來訪的第一位首腦。”梅洛尼迴應稱：“儘管關係如此親密，但在過去19年裏，意大利總理一直沒有訪韓，這讓我有些吃驚。作爲首位訪韓的歐洲領導人，我感到非常高興。”李在明和梅洛尼還進行了有關K-POP（韓流）的對話。梅洛尼在午餐會上表示：“在K文化成功的背後，有着巧妙地融合了極其世界性和極其國家性的非常聰明的選擇和戰略。”梅洛尼去年9月在美國紐約舉行的雙邊會談中曾介紹說，她9歲的女兒是全世界最狂熱的K-POP粉絲。李在明當天還用意大利語“Buongiorno（你好）”和“Grazie（謝謝）”問候，表現出了親密感。梅洛尼正式邀請李在明接受意大利總統馬塔雷拉的邀請進行國事訪問。朴訓祥 tigermask@donga.com