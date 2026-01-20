特朗普連任一週年，瞄準同盟的“貪婪帝國”



美國總統特朗普預告將對反對自己吞併格陵蘭島的8個歐洲國家徵收關稅，歐盟正在考慮對美國徵收最多930億歐元（約合160萬億韓元）的報復關稅。歐盟將於22日召開緊急首腦會議，協調對美關稅或限制美國企業接近市場等對策。此前，特朗普表示，將從下月起對派遣兵力參加格陵蘭防禦演習的8個國家徵收10%的關稅，從6月起再徵收25%的追加關稅。



美國和歐洲圍繞特朗普格陵蘭野心的矛盾，給第二次世界大戰後維持了80年的大西洋同盟帶來了最大的危機。一直以來引領世界秩序的超級大國美國，不僅沒有保護同盟，反而事實上要掠奪其領土，這種想法本身就讓人感到震驚，而且美國還毫不猶豫地對幫助同盟的盟國徵收關稅或威脅使用武力等。這種裂痕有可能超越北大西洋公約組織同盟的裂痕，導致支撐民主主義等普遍價值和自由主義國際秩序的西方陣營的分裂。



儘管如此，歐洲還是處於守勢。雖然法國等主要國家針對美國發出了強硬的聲音，但在歐洲面對俄羅斯侵略烏克蘭也沒有獨自應對能力的現實下，多數歐洲國家首先把重點放在了與美國的協商上。事實上，特朗普把北約視爲礙事的“搭便車”同盟，這種看法已經不是一天兩天了。但是現在，退出北約甚至可能與北約開戰的態度，讓歐洲陷入了衝擊。即使美國強迫烏克蘭戰爭早日結束，歐洲也只能忍氣吞聲。



1月20日是特朗普再次執政一週年，期間差不多每天都在動搖全世界。特朗普一上任就下達大量行政命令，出臺一系列激進政策，去年一直針對世界各國展開關稅戰爭，破壞自由貿易秩序。新年伊始就對委內瑞拉發動軍事行動，接着又露骨地提出了吞併盟國領土的野心。在這種衝擊的1年後，美國主導的價值和秩序消失得無影無蹤，現在只剩下各自生存的交易和利益、粗暴的力量秩序。



特朗普的總統任期還剩3年。不過，時間正是特朗普第二個任期的最大弱點。專家們擔心，以今年11月的中期選舉爲關口，特朗普可能會迅速陷入跛腳鴨狀態，正因如此，特朗普的焦慮和反覆無常很可能將今年推向最大的不確定性時期。被評價爲特朗普政府“模範同盟”的韓國，也處於不能放鬆警惕的微妙時期。只有靈活的戰略和敏捷的應對，培養自強的力量，纔是唯一的出路。

