伊朗前王儲：“伊朗本應成爲中東的韓國，卻因爲現政權成了朝鮮”

伊朗巴列維王朝的最後一名王儲裏扎·巴列維16日表示："伊朗現在本應該成爲中東的韓國，現在卻成了朝鮮。"在最近伊朗反政府示威過程中，巴列維一直強烈批評伊朗最高領導人哈梅內伊等人。伊朗追求反美、反西方理念，在國際社會制裁下經歷嚴重的經濟困難，最近又因示威導致大規模死亡，巴列維因此把故國的現實比喻爲韓半島。巴列維當天在美國華盛頓舉行的記者會上表示："（1979年伊斯蘭革命時）伊朗的國內生產總值是韓國的五倍，現在卻變成了朝鮮。"他指出："這不是因爲沒有人才和資源，而是因爲剝奪民生、剝削國家和資源、讓百姓餓肚子的政權、支援極端恐怖集團和地區內外間諜活動的政權。"巴列維還表示，"伊朗伊斯蘭共和國即將崩潰"，表明了返回伊朗的意向。他主張："在伊朗展開的戰鬥不是改革和革命的對決，而是佔領和解放的對決。伊朗伊斯蘭共和國將會崩潰，只剩下時間問題。"巴列維是1940年開始統治伊朗的前國王穆罕默德·巴列維的兒子。1979年伊斯蘭革命爆發當時，他在美國接受飛行員訓練等，正在留學。王朝政府垮臺，以霍梅尼爲中心的革命勢力開始統治後，他一直定居在美國。巴列維在此次伊朗反政府示威中因部分示威者聲稱"迴歸巴列維王朝"而備受關注。但大多數人認爲，作爲現實替代政治勢力，巴列維在伊朗國內並沒有實質性影響力，也沒有能力得到國際社會的支援。但是，他最近與白宮中東特使史蒂夫·威特科夫等人會面，討論了伊朗問題。據外媒報道，美國總統特朗普就巴列維表示："雖然不知道伊朗是否會接受他的領導，但對我來說完全沒有問題。"巴列維還表示，哈梅內伊體制崩潰後，將與西方合作解決經濟困難。他表示："伊朗雖然會與所有國家建立公正的關係，但是作爲同盟和合作夥伴，只能優先考慮西方。不同於現在的政府，伊朗人會通過和平、穩定、貿易和商業來改善生活質量。"