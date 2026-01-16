出生8天的嬰兒，手指大小的心臟順利接受手術

“懷孕時聽說孩子心臟不好，非常擔心，但聽到醫護人員說，‘孩子會好好治，集中精力生孩子吧’，我沒有失去希望。”現在不到一週歲的洪伊俊（音）出生時只有成人拇指大小的心臟，在兒子順利完成手術後出院後，母親這樣表達了感想。小伊俊比預產期提前一個月出生，體重只有1.5公斤，出生時患有心臟畸形。一般出生4個月後才能進行手術，但由於病情惡化，他出生8天后就接受了手術，最近剛剛出院。首爾峨山醫院15日表示，小兒心臟外科尹泰鎮（音）教授團隊通過一次手術，成功使小伊俊的心臟畸形恢復正常，治療用的是“完全矯正術”。據醫院透露，小伊俊的母親經過1年多的試管手術後，在45歲時得到了寶貴的兒子。他在媽媽肚子裏被診斷爲先天性心臟病“保羅四症”。這是每1萬人中有3、4人發生的稀有疾病，由於心臟的結構缺陷，氧氣供應不暢，會出現發紺。因爲需要開胸、停止心跳後進行瓣膜整形的高難度手術，所以通常在出生4個月後、體重增加時進行手術。但是小伊俊的氧氣飽和度逐漸下降，甚至出現了無氧發作，醫療團隊認爲手術已無法推遲。去年11月，醫療團隊成功爲小伊俊完成了血管比針還細的心臟手術。在心臟超聲波檢查中，醫生確認小伊俊心跳穩定，並在手術49天后的本月5日以2.2公斤的健康狀態出院。尹泰鎮表示：“1.5公斤低體重兒手術是一項挑戰。但是爲了不進行再手術，一次性治療心臟是給孩子最好的禮物。”方成恩記者 bbang@donga.com