韓國水産品出口去年達33億美元創曆史新高

去年韓國水産食品出口額達到33.3億美元（約合4.9014萬億韓元)），創下曆史最高紀錄。海洋水産部15日表示，2025年水産食品出口額較前壹年（30.3億美元）增長了9.7%。其中，第壹大出口品目紫菜的出口額爲11.3億美元，較前壹年（10億美元）增長13.7%，同樣創下曆史新高。鲭魚去年的出口額爲2億美元，同比驟增128.8%；鱿魚出口額爲1.1億美元，增長48.7%。此外，犬牙魚（6.4%）、比目魚（9.0%）、蟹肉（7.5%）等産品的出口額也呈現增長趨勢。海産部分析認爲，針對海外消費者的多樣化産品開發以及韓流熱潮帶來的需求擴大等因素推動了出口增長。從國家來看，對日本、中國、美國等主要出口國均呈現均衡增長。去年對日出口額爲6.8億美元，同比增長3.1%，維持了最大出口國地位。排名第二的中國（6.2億美元）盡管面臨內需經濟低迷，仍增長了18%；美國（5.2億美元）即便在2025年4月起被征收對等關稅的情況下，也增長了9%。海産部表示，今年也將通過向出口企業提供政策資金和出口商品券等方式支持出口擴張。此外，還將推進與國際體育賽事聯動的“海之體育項目”，運營機場免稅店內的“紫菜宣傳館”，並加強結合韓流明星的營銷等貼近當地市場的宣傳活動。尹明珍記者 mjlight@donga.com