連續5次凍結利率……“K字型增長和房價”進退兩難的韓國經濟



韓國銀行金融貨幣委員會15日將基準利率凍結爲2.5%。這是自去年5月從2.75%下調0.25個百分點後連續5次凍結。韓國銀行在預告今後利率動向的貨幣政策方向決定中甚至刪除了“降息”一詞。因此，有分析稱，從去年10月起持續的標準利率下調週期已經結束。



凍結利率的理由是，韓銀認爲首都地區住宅價格和家庭負債、匯率變動性相關的風險仍然很高。韓國房地產院統計的首爾公寓平均交易價格從去年2月起連續48周呈上升趨勢。將首爾全境和京畿道部分地區捆綁爲“三重限制”的“10月15日房地產對策”後一度萎縮的公寓交易量也再次增加。以韓元兌美元匯率爲例，美國財政部長貝森特宣稱“韓元貶值不符合韓國堅實的經濟基礎”，這種罕見的口頭介入韓國外匯市場的效果卻短短不到一天，韓元匯率的時間裏再次上升。



要想阻止高匯率導致的進口物價上漲，韓國銀行必須上調目前比美國低1.25個百分點的基準利率，在這種情況下，韓國銀行必須承受今年增長率預計爲1.8%的下降。相反，如果爲了解決上升到6.1%的青年失業率、消費停滯導致的個體戶的痛苦而降低利率，房價再次上漲，家庭負債激增的危險也會增大。因此，有人預測，韓國銀行暫時不會下調利率，也不會提高利率。



韓國經濟之所以處於這種進退兩難的狀況，是因爲發展良好的部分企業、產業和其他部門的差距日益拉大的“K字型增長”非常嚴重。趕上人工智能革命的半導體等部分領域的業績有所改善，職員們獲得高獎金，但石化、鋼鐵等苦戰的企業和從業人員卻在偏離暖風。即使韓國綜合股價指數接近4800，賺錢的螞蟻投資者也只有一半，房價的上漲也只集中上漲地方，資產兩極化也在加深。



在無法下調基準利率的情況下，提高增長率，把侷限於部分部門的溫氣傳播到整個經濟中，任何政府都很難做到。像去年的13萬億韓元民生恢復補貼一樣的發錢只會產生短暫的效果。爲了讓企業能夠毫無顧慮地聘用青年，應該靈活僱傭制度，支援對人工智能轉型的投資，提高整體經濟的效率。

