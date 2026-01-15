涉嫌“內亂”被建議死刑的尹錫悅，2月19日接受一審判決

尹錫悅前總統涉嫌內亂首領事件的一審判決定於春節長假後的2月19日。尹錫悅2024年12月3日宣佈緊急戒嚴，443天后法院將首次對內亂嫌疑作出裁決。內亂特檢（特別檢察官趙恩錫）組向法庭要求判處尹錫悅死刑後，尹錫悅仍然重複之前的主張，稱“見過拿着沒有子彈的空槍的內亂嗎？”在持續到14日零時之後的最終庭審中，尹錫悅在最後陳述中表示：“緊急戒嚴是呼籲國民對‘亡國弊端’進行監視和制衡。”他還就特檢的調查主張：“這是以清洗和打壓爲象徵的瘋狂刀舞。（戒嚴）成了狼羣們內亂圍獵的餌料。”尹錫悅用90分鐘的時間閱讀了事先寫好的17000字的最後陳述，其間還激動地砸桌子或向空中揮拳。他主張特檢公訴事實都是虛假的，分別重複了6、7次“小說”“妄想”的表達。隨着尹錫悅的最後陳述時間延長，從13日上午9點半開始的終審判決在17個小時後的14日凌晨2點25分才結束。一同被移交審判的被告人中，前國軍情報司令官盧相源、前首爾警察廳廳長金峯植、前首爾廳國會警備隊長睦賢泰等3人在最後陳述中表示，“讓國民擔心，感到抱歉”，但尹錫悅始終沒有道歉。審判結束後，他笑着與律師團握手。法庭表示，“結論只會根據憲法和法律、證據進行判斷”，將一審宣判日定爲2月19日。“內亂首領罪”的法定刑只有死刑、無期徒刑、無期監禁，但根據法庭的裁量，可以在10年以上的有期徒刑範圍內減刑。緩刑不適用。宋慧美記者、呂根鎬記者 1am@donga.com、yeoroot@donga.com