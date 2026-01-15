雷諾稱“韓國是生産與出口的核心樞紐…將持續投資釜山工廠”

“Filante融合了轎車的動感和運動型多用途車（SUV）的舒適駕乘感受，是爲追求與衆不同車輛的顧客提供的選擇。”雷諾品牌首席執行官（CEO，副董事長，照片）法布裏斯•坎博利夫13日在首爾廣津區華克山莊酒店說的這句話，道出了當天首次公開的雷諾混合動力新車“Filante”的特性。雷諾計劃以該新車爲基礎，將韓國作爲主要生産和出口樞紐，並以獨創技術與設計決壹勝負。坎博利夫副董事長將“獨創性”列爲Filante的核心競爭力。他解釋道，該車基于兼具法國品牌基因與韓國感性審美的特性，瞄准品味獨特的消費者。他表示：“Filante在車身形態和設計上與競爭車型有著明顯區別。”Filante目前已確保包括南美9國和中東7國在內的出口市場。雷諾方面還表示，可根據産量和市場調查結果擴大出口地區。韓國的戰略重要性也得到再次確認。雷諾在2023年的中長期戰略“國際競賽計劃”中，將韓國與拉丁美洲、印度、土耳其、摩洛哥壹同指定爲五大樞紐。根據該計劃，雷諾將在全球市場推出共8款新車，繼2024年推出Grand Koleos之後，韓國此次推出了第二款戰略車型Filante。坎博利夫副董事長評價稱：“韓國具備高端市場拓展潛力和高水平的車聯網技術驗證環境，且得益于自由貿易協定，出口也較爲便利”，“從這些方面看，韓國是生産與出口的核心樞紐。”另壹方面，關于釜山工廠的電動汽車生産計劃，坎博利夫副董事長表示：“目前正專注于應對日益增長的混合動力車需求，並推出Filante等車型”，“考慮到市場成熟度，具體計劃難以公布，但對釜山工廠的投資將持續進行。”金在亨 monami@donga.com