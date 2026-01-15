魏聖洛：“韓日首腦就供應鏈合作達成共識……實務討論取得進展”

韓國國家安保室長魏聖洛14日表示，韓國總統李在明和日本首相高市早苗在首腦會談中就構建穩定的供應網進行合作達成了共識。隨着中國斷然採取限制對日稀土出口的措施，中日矛盾日益激化，韓日兩國首腦在稀土等供應網問題上的合作發出了一致的聲音。魏聖洛當天在日本奈良舉行的新聞發佈會上對相關提問表示：“首腦間表明了對供應網的合作意志，在此之前，實務之間進行了各種討論，爲提高合作的工作正在取得進展。”他還說：“此次首腦之間就供應網領域相互合作的意見有所接近。”預計韓日將在稀土等核心礦物和半導體、能源等方面加快供應網合作的步伐。高市早苗在13日首腦會談後的聯合媒體發表中提到，“與李總統就供應網合作進行了深入的討論”。在高市早苗發表“臺灣發生緊急情況時介入”的發言後，中國正式對日本實施出口管制，這種情況下，她強調了韓日之間供應鏈互助的方針。不過，魏聖洛表示：“供應網是重要問題，因此要與多個國家合作，正在與中國討論合作問題。”在5日舉行的韓中首腦會談上，韓國決定與中國定期舉行產業部長會談，推進供應鏈合作。雙方還討論了韓國加入日本主導的多邊自貿協定《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的方案。魏聖洛表示：“再次確認了韓國推進加入的意向。以公正的語氣進行了討論。”此外，魏聖洛表示：“恢復《9·19南北軍事協議》是政府的基本方向，也是總統給的方針。”這一表態明確了恢復內容爲中斷邊境地區訓練等《9·19協議》的方針。日本奈良=尹多彬記者、申圭鎮記者 empty@donga.com、newjin@donga.com