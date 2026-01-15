防彈少年團時隔四年重啓世界巡演 將赴34個城市演出79場

全球超級組合防彈少年團（BTS）將于今年4月啓動大規模世界巡回演唱會。這是自2022年在美國拉斯維加斯結束“PERMISSION TO DANCE ON STAGE”巡演後，時隔約四年再次舉行全球巡演。據所屬經紀公司BIGHIT MUSIC 14日消息，防彈少年團將于4月9日、11日和12日在京畿道高陽綜合運動場拉開世界巡演的序幕。6月12日和13日還將在釜山舉行演出。值得注意的是，13日也是防彈少年團的出道紀念日。海外日程方面，截至目前已確定在全球34個城市舉行79場演出。BIGHIT MUSIC方面表示：“這是以單壹巡演爲基准的韓國流行音樂（K-pop）藝人最高紀錄”，並稱“今後還將增加日本和中東的行程”。北美巡演將于當地時間4月25日和26日在美國佛羅裏達州坦帕的雷蒙德-詹姆斯體育場開始。行程中還包括得克薩斯州埃爾帕索的太陽碗體育場、馬薩諸塞州福克斯堡的吉列體育場等首次舉行K-pop演出的場館。在加利福尼亞州斯坦福大學內的斯坦福體育場，防彈少年團將繼英國樂隊酷玩之後，成爲第二支在此舉辦單獨演唱會的藝人。歐洲巡演將于6月至7月在英國倫敦、法國巴黎等5座城市舉行10場演出。他們將在西班牙馬德裏和比利時布魯塞爾舉行首次單獨演唱會。此後，巡演還將繼續在巴西聖保羅、阿根廷布宜諾斯艾利斯等南美城市進行。BIGHIT MUSIC表示：“本次巡演將准備360度舞台等，爲觀衆提供極具沈浸感的體驗。”另壹方面，防彈少年團還將在巡演開始前的3月20日發行收錄14首歌曲的第五張正規專輯。這是防彈少年團全員完整體的回歸，時隔約三年九個月。史智媛記者 4g1@donga.com