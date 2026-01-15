繼石化與鋼鐵之後 電池産業亦面臨未來增長危機



上月美國接連出現價值數萬億韓元規模的電動汽車電池供應合同被取消，電池行業的危機感日益加劇。據悉，韓國産業通商資源部長官金正官近期會見了LG新能源、SK-On、三星SDI等電池行業相關人士，並要求“認真思考電池三巨頭體制是否能夠持續”。繼石化、鋼鐵等主力産業之後，被視爲未來增長動力的二次電池也亮起了結構調整的預警信號。



電池行業因美國、歐洲電動汽車補貼減少導致電池需求下降，並在與中國企業競爭中處于劣勢而陷入困境。首先，歐洲于2023年削減電動汽車補貼後，電池需求驟減。韓國電池在歐洲市場的占有率從2022年的63.5%下降至2024年的48.8%。同期，以價格競爭力突出的磷酸鐵锂（LFP）電池爲主力的中國企業，其市場份額則從34%上升至47.8%，形成鮮明對比。去年全球市場（不含中國）的占有率也被中國企業追上。



美國市場因訂單接連取消，形勢更爲嚴峻。特朗普政府取消電動汽車稅收抵免的沖擊已波及電池行業。正在美國7個州建設約580千兆瓦時規模的14座電池工廠、進行大規模投資的韓國電池企業，因美國整車廠的訂單取消，可能無法正常享受每千瓦時最高45美元的電池稅收抵免政策優惠。



電池是能夠改變産業範式的未來産業。韓國企業在面對高昂電費和資源匮乏的情況下苦苦支撐，而中國企業則利用數十倍于韓國的政府補貼，低價購入原材料並大規模擴充設備。在大企業著眼未來投入巨額資金，以及美國與中國投入巨額補貼扶持産業發展的背景下，若僅期望民間基于“先自助努力，後政府支持”的原則，自發參與業務重組，恐難以實現。



趁著人工智能（AI）熱潮需求增長的儲能系統（ESS），以及轉向生産價格競爭力更高的磷酸鐵锂電池，或通過並購（M&A）尋求出路等民間的自助努力勢在必行。同時，也需要政府出台激勵措施來引導自主的産業重組。可以借鑒美國或中國的做法，引入先進産業生産稅額抵免、投資稅額抵免直接返還等支持，或通過延長今年到期的儲能系統電價特別折扣制度的期限，以支持企業轉型。此外，還需著手開拓軍用無人機、機器人用電池等新需求。對于阻礙企業自主結構調整的《公平交易法》相關規制等也需要進行梳理。若將責任推給民間，恐將錯失黃金時機。

