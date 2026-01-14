金相植再顯“魔法” 越南隊晉級U23亞洲杯八強

面對“金相植魔法”，東道主優勢也未能奏效。金相植（50歲）主教練率領的越南23歲以下（U23）國家足球隊以A組頭名身份，晉級2026年亞洲足球聯盟（AFC）U23亞洲杯八強淘汰賽。越南隊于13日在沙特阿拉伯吉達的阿蔔杜拉•阿爾費薩爾王子體育城體育場舉行的A組小組賽最終第三輪比賽中，以1比0戰勝東道主沙特隊。此前在首輪以2比0戰勝約旦、第二輪以2比1戰勝吉爾吉斯斯坦的越南隊，以三戰全勝（積9分）結束了小組賽。而沙特隊則僅積3分（1勝2負），止步小組賽。越南隊獲得A組第壹，也得以避開與“衛冕冠軍”日本隊（B組第壹）的八強對決。取而代之的是A組第二約旦隊（積6分，2勝1負）將在八強賽中迎戰日本隊。越南隊在U23亞洲杯的曆史最佳戰績是2018年賽事的亞軍，當時的主帥是朴恒緒（67歲）。當天，面對預計將憑借主場球迷助威展開攻勢的沙特隊，越南隊拿出了“先防守後反擊”的策略。據足球統計網站“SofaScore”數據顯示，越南隊本場在控球率（39%比61%）、射門次數（3比19）、射正次數（2比7）等方面均落後于沙特隊。這是專注于防守的結果。金相植主教練在下半場壹開始便打出兩張換人牌，亮出勝負手，並在不到20分鍾內取得成效。替補上場的中場球員阮庭北在下半場第19分鍾接到隊友傳球後，立即將球輕挑向左路並高速插上，擺脫了三名防守球員。隨後在接近底線處用左腳射門，皮球巧妙地越過沙特守門員鑽入網窩。此後沙特隊發起猛烈攻勢，但均被完成7次撲救的越南隊門將陳忠堅的精彩防守表演所化解。金主教練表示：“我們的球員如此爲球隊奉獻，在90分鍾內始終鬥志昂揚，拿到了9分。我感覺球員們非常了不起。只要我們以‘壹個團隊’去戰鬥，在四分之壹決賽中也能踢出好比賽。”金培中 wanted@donga.com